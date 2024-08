Naufrage en Sicile : le magnat de la tech Mike Lynch fait partie des portés disparus

L'homme d'affaires a surtout fait parler de lui pour un procès dans une affaire de fraude liée à la vente des logiciels Autonomy au groupe américain HP pour 11 milliards de dollars en 2011.

Mike Lynch à Londres, au Royaume-Uni, le 21 juin 2011. ( POOL / BEN GURR )

Une source proche des opérations de secours a indiqué lundi 19 août que le Britannique Mike Lynch, entrepreneur connu de la tech, fait partie des personnes disparues lors du naufrage d'un super-voilier de luxe dans la nuit de dimanche à lundi près de Palerme (Sicile).

L'épouse de M. Lynch, Angela Bacares, a quant à elle été secourue, a précisé la même source. Les secours ont fait état d'un mort, six disparus et 15 rescapés dans leur dernier bilan.

Douze passagers et dix membres d'équipage se trouvaient à bord du yacht, en majorité de nationalité britannique, selon des médias italiens. En pleine nuit, des vents violents et un déluge de pluie ont balayé la côte, occasionnant des dégâts matériels dans les établissements de plage : selon plusieurs médias, la zone a été traversée par une trombe marine , une colonne d'air et d'eau en rotation.

Un procès pour fraude

Mike Lynch, âgé de 59 ans, est l'un des plus célèbres entrepreneurs britanniques dans la tech. Contactée par l' AFP , une porte-parole de Scott Lynch n'a pas souhaité faire de commentaire.

Ces dernières années, l'homme d'affaires a surtout fait parler de lui pour un procès dans une affaire de fraude liée à la vente des logiciels Autonomy au groupe américain HP pour 11 milliards de dollars en 2011. HP avait accusé Autonomy d'avoir truqué ses comptes , reprochant notamment à Mike Lynch d'avoir artificiellement gonflé les revenus déclarés, la croissance des revenus et les marges de l'entreprise.

En 2023, Scott Lynch a été extradé du Royaume-Uni vers les États-Unis pour y être jugé dans cette affaire, mais il a été acquitté en juin à l'issue d'un procès à San Francisco (Californie).