Naufrage de deux bateaux de migrants au large de la Libye

Au moins quatre personnes sont mortes dans le naufrage de deux embarcations transportant 95 immigrants au large de la ville côtière libyenne de Khoms jeudi, a annoncé samedi le Croissant-Rouge libyen.

Le premier bateau convoyait 26 migrants du Bangladesh, dont les quatre victimes, a précisé le Croissant-Rouge. Le second transportait 69 migrants dont deux Egyptiens et plusieurs dizaines de Soudanais, a-t-il ajouté sans donner d'informations sur leur sort.

Mercredi, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a déclaré qu'au moins 42 personnes étaient portées disparues et présumées mortes après le naufrage d'une autre embarcation au large de la Libye, près de la plateforme pétrolière en mer d'Al Bouri.

A la mi-octobre, 61 corps de migrants ont été retrouvés sur la côté à l'ouest de Tripoli, la capitale libyenne. En septembre, selon l'OIM, au moins 50 personnes sont mortes après l'incendie d'un bateau transportant 75 réfugiés soudanais, toujours au large de la Libye.

Mardi, lors d'une réunion des Nations unies à Genève, plusieurs Etats dont la Grande-Bretagne, l'Espagne, la Norvège et la Sierra Leone ont appelé la Libye à fermer ses centres de détention de migrants où les groupes de défense des droits humains dénoncent des cas d'abus, de torture ou de meurtre.

(Ahmed Elumami et Hani Amara; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)