Naufrage d'un yacht en Sicile: un ponte de Morgan Stanley et un magnat de la "tech" britannique parmi les disparus

Le "Bayesian", un yacht de 56 mètres de long battant pavillon britannique, a coulé dans la nuit de dimanche à lundi au large de Porticello, une ville côtière à environ 15 kilomètres à l'est de Palerme.

Pris dans une forte tempête et balayé par une trombe marine, le "Bayesian" a coulé en baie de Porticello, en Sicile ( ANSA / IGOR PETYX )

Jonathan Bloomer, président du conseil d'administration de Morgan Stanley International, une branche de la banque américaine, ainsi que sa femme font partie des personnes disparues lors du naufrage d'un voilier de luxe en Sicile, selon l'assureur Hiscox, dont M. Bloomer est aussi président.

"Nos pensées vont à toutes les personnes touchées, en particulier à notre président, Jonathan Bloomer, et à son épouse Judy, qui font partie des disparus", a indiqué Aki Hussain, directeur général d'Hiscox, basé aux Bermudes, dans une déclaration transmise mardi à l'AFP.

M. Bloomer, 70 ans, est notamment l'ancien directeur général de l'assureur britannique Prudential et un ancien associé du fonds américain Cerberus.

Le magnat britannique de la "tech" Mike Lynch, ainsi que sa fille Hannah, font aussi partie des six personnes ayant disparu dans le naufrage qui a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi près de Palerme, dans le sud de l'Italie.

L'épouse de M. Lynch, Angela Bacares, également présente à bord, a quant à elle été secourue.

En pleine nuit, des vents violents et un véritable déluge ont balayé la côte, provoquant des dégâts matériels dans les établissements de plage : selon plusieurs médias, cette zone a été traversée par une trombe marine, une colonne d'air et d'eau en rotation. Douze passagers et dix membres d'équipage se trouvaient à bord du yacht, en majorité de nationalité britannique.

Une croisière entre amis pour fêter un acquittement, selon des titres d'Outre-manche

Selon plusieurs médias britanniques, l'homme d'affaires, dont la disparition avait été confirmée lundi, avait organisé la croisière comme une célébration avec des membres de sa famille, certains de des employés et de ses avocats après avoir été acquitté en juin dans une affaire de fraude aux Etats-Unis.

Ces dernières années, Mike Lynch avait fait parler de lui pour un procès dans une affaire de fraude liée à la vente des logiciels Autonomy au groupe américain HP pour 11 milliards de dollars en 2011.

HP avait accusé Autonomy d'avoir truqué ses comptes, reprochant notamment à Mike Lynch d'avoir artificiellement gonflé les revenus déclarés, la croissance du chiffre d'affaires et les marges de l'entreprise. En 2023, il a été extradé du Royaume-Uni vers les Etats-Unis pour y être jugé dans cette affaire mais il a été acquitté en juin à l'issue d'un procès à San Francisco.