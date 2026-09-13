Naufrage d'un ferry en Indonésie: six morts, 130 personnes encore recherchées

Des proches de personnes disparues regardent une employée de l'agence de recherche et de secours indonésienne écrire des informations sur les opérations en cours après le naufrage d'un ferry, le 13 septembre 2026 à Banjarmasin en Indonésie ( AFP / INFUZ )

Six personnes sont mortes, 130 sont toujours portées disparues dimanche et 107 ont pu être secourues après qu’un ferry reliant les îles indonésiennes de Java et de Bornéo a chaviré en raison de mauvaises conditions météo, ont indiqué les services de secours et des responsables des transports.

Le navire, Virgo Transport 8, transportait 243 passagers et membres d'équipage. Il avait appareillé samedi de Surabaya, dans l'est de l'île de Java, pour rejoindre Banjarmasin, sur l'île de Bornéo, d'après un signalement aux secours des propriétaires du ferry.

Le contact a été perdu tôt dimanche matin. Les accidents en mer sont fréquents en Indonésie, archipel de plus de 17.000 îles particulièrement dépendant des liaisons maritimes, en raison notamment de normes de sécurité insuffisantes et de conditions météorologiques imprévisibles.

Basarnas, l’Agence nationale de recherche et de sauvetage d’Indonésie, a indiqué dans sa dernière mise à jour que 213 personnes à bord étaient des passagers et 30 des membres d’équipage. Elle a précisé que "107 personnes ont survécu, six sont décédées et 130 sont toujours recherchées".

"Chaviré mais pas coulé"

Le ministre indonésien des Transports, Dudy Purwagandhi, a précisé que le navire s’était retourné.

"D’après les informations que nous avons reçues, sur la base de la surveillance effectuée par hélicoptère, le navire s’est retourné mais n’a pas coulé. À 15 heures, il n’avait pas encore coulé, mais il avait chaviré ", a-t-il indiqué lors d’une conférence de presse à Banjarmasin.

Le chef local des opérations de recherche et de sauvetage, I Putu Sudayana, avait auparavant déclaré à l’AFP que le capitaine du navire avait signalé aux propriétaires, avant de perdre le contact, que le bâtiment était "en train de pencher".

Les opérations de sauvetage sont ralenties par des vagues atteignant pour certaines 2,5 mètres de hauteur, de même source.

"C'est extrêmement risqué pour les bateaux. Même notre navire du Basarnas, long de 40 mètres, est en grand danger", a-t-il déclaré, faisant référence à l'Agence indonésienne de recherche et de secours. Un hélicoptère participe aux opérations, a décrit I Putu Sudayana.

Le contact a été perdu dimanche vers 02H00 locales (18H00 GMT samedi) avec le navire, chargé de personnes et de véhicules, a relaté Heri Purwanto, à la tête de l'autorité portuaire de Banjarmasin.

Une femme apprend qu'un proche a survécu au naufrage d'un ferry en mer de Java, le 13 septembre 2026 à Banjarmasin en Indonésie ( AFP / INFUZ )

Les secours ont établi là leur centre opérationnel, a constaté l'AFP. Des dizaines de proches de passagers scrutent un tableau sur lequel sont inscrits les noms des rescapés.

"Très choquée"

Jenah, 26 ans, dit à l'AFP être venue là en quête de renseignements sur son frère.

"Je suis attristée et très choquée. Jusqu'à présent, je n'ai pas reçu plus d'informations", explique cette Indonésienne, qui comme beaucoup ne porte qu'un seul nom.

"Il voyageait seul. J'espère qu'il a survécu. Je n'ai pas pu le joindre depuis la nuit dernière."

Les accidents sont fréquents dans ce vaste pays. Lundi, le contact a été perdu avec une vedette rapide qui transportait huit personnes à proximité du volcan Anak Krakatau, à l'ouest de l'île de Java. Cinq journalistes à bord couvraient son éruption.

Le mois dernier, un incendie à bord d'un ferry a causé la mort d'une personne, tandis que cinq personnes ont été portées disparues, alors que le navire reliait les îles touristiques de Bali et Lombok.