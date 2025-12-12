 Aller au contenu principal
National : Rouen remporte le derby et prend la tête, Dijon accroché par Châteauroux
information fournie par So Foot 12/12/2025 à 21:57

Qui arrêtera Rouen ?

Tout le championnat de National se pose la question depuis plusieurs semaines et ce n’est pas ce week-end qu’on aura un début de réponse. Et pour cause, Rouen a enchaîné un dixième match sans défaite de rang ce vendredi soir à la maison. Mieux que de ne pas perdre, les Rouennais se sont même adjugé le derby face à Quevilly-Rouen (1-0) grâce à une réalisation de Kenny Rocha Santos. Les voilà en tête du classement, aussi en partie grâce à Dijon, embêté sur la pelouse de Châteauroux, dans une rencontre sans pion (0-0) .…

AL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
So Foot

