National : Rouen remporte le derby et prend la tête, Dijon accroché par Châteauroux

Qui arrêtera Rouen ?

Tout le championnat de National se pose la question depuis plusieurs semaines et ce n’est pas ce week-end qu’on aura un début de réponse. Et pour cause, Rouen a enchaîné un dixième match sans défaite de rang ce vendredi soir à la maison. Mieux que de ne pas perdre, les Rouennais se sont même adjugé le derby face à Quevilly-Rouen (1-0) grâce à une réalisation de Kenny Rocha Santos. Les voilà en tête du classement, aussi en partie grâce à Dijon, embêté sur la pelouse de Châteauroux, dans une rencontre sans pion (0-0) .…

AL pour SOFOOT.com