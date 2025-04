information fournie par So Foot • 04/04/2025 à 21:45

National : Nancy prend un peu d'avance en tête devant Boulogne-sur-Mer

Le leader prend (un peu) le large !

Alors que Boulogne-sur-Mer s’est incliné à domicile devant Rouen (neuvième) en raison du doublé de Charles Abi et malgré la réduction du score (trop) tardive signée Hervé Touré, Nancy a profité de la défaite de son dauphin (rapidement en infériorité numérique, suite à l’expulsion d’Adrien Pinot) en récupérant un point sur la pelouse du Paris 13 Atletico (quinzième) pour prendre deux unités d’avance en tête du National : Brandon Bokangu a ainsi frappé deux fois, pendant que Daou Diomandé et Anthony Petrilli faisaient trembler les filets. De son côté, Bourg-en-Bresse (cinquième) a battu Valenciennes (sixième) sur la plus courte des marges ( goal d’Ottman Dadoune sur la fin) en dépit du carton rouge de Zakariya Souleymane.…

