 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

National : Dijon reprend la tête, Sochaux grimpe sur le podium
information fournie par So Foot 05/12/2025 à 22:46

National : Dijon reprend la tête, Sochaux grimpe sur le podium

National : Dijon reprend la tête, Sochaux grimpe sur le podium

Le gros coup de force dijonnais.

Changement de leader ce vendredi soir en National : Dijon reprend les commandes du championnat après sa large victoire à domicile face à Valenciennes (4-1) grâce à un doublé de Julien Domingues, qui n’en est pas à son coup d’essai puisqu’il avait déjà réalisé la même performance deux journées plus tôt sur le terrain de Bourg-en-Bresse. Les Dijonnais ont dans le même temps profité du match nul de Rouen sur la pelouse d’Aubagne (1-1) pour se hisser en haut du classement.…

AL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Lille dompte l'Olympique de Marseille
    Lille dompte l'Olympique de Marseille
    information fournie par So Foot 05.12.2025 23:01 

    Maître de son sujet, Lille a dominé l'Olympique de Marseille sur la plus petite des marges dans le choc de cette 15ᵉ journée de Ligue 1 (1-0). Avec ce succès précieux, les Nordistes, appliqués et jamais mis en difficulté par des Phocéens méconnaissables, se replacent ... Lire la suite

  • C’est Noël avant l’heure à Lille : Ayyoub Bouaddi prolonge jusqu’en 2029
    C’est Noël avant l’heure à Lille : Ayyoub Bouaddi prolonge jusqu’en 2029
    information fournie par So Foot 05.12.2025 22:38 

    Ça, c’est quand même une sacrée surprise. Convoité par de nombreux clubs européens et notamment le Paris Saint-Germain, qui semblait en avoir fait une priorité, Ayyoub Bouaddi a surpris son monde vendredi soir en annonçant sa prolongation au LOSC, et ce, jusqu’en ... Lire la suite

  • Grenoble enfonce Nancy, Le Mans se replace, Bastia-Red Star interrompu
    Grenoble enfonce Nancy, Le Mans se replace, Bastia-Red Star interrompu
    information fournie par So Foot 05.12.2025 22:26 

    Le calice jusqu’à la lie pour Bastia. Englués au fond du classement de Ligue 2, les Bastiais avaient l’occasion ce vendredi de retrouver un tout petit peu le sourire à l’occasion des 120 ans du club, fêtés notamment avec une rénovation d’Armand-Cesari qui aura ... Lire la suite

  • La composition des douze groupes du premier tour de la Coupe du monde 2026 de football déterminée par tirage au sort le 5 décembre 2026 au Kennedy Center de Washington ( AFP / Jim WATSON )
    Mondial-2026: groupes piégeux pour l'Argentine et la France, Trump héros de la Fifa
    information fournie par AFP 05.12.2025 22:22 

    L'Argentine et la France ont hérité de groupes piégeux au contraire de l'Espagne et de l'Angleterre, mieux loties par le tirage au sort du Mondial-2026 effectué vendredi à Washington en présence de Donald Trump, guest-star récipiendaire du premier Prix de la Paix ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank