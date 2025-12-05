National : Dijon reprend la tête, Sochaux grimpe sur le podium

Le gros coup de force dijonnais.

Changement de leader ce vendredi soir en National : Dijon reprend les commandes du championnat après sa large victoire à domicile face à Valenciennes (4-1) grâce à un doublé de Julien Domingues, qui n’en est pas à son coup d’essai puisqu’il avait déjà réalisé la même performance deux journées plus tôt sur le terrain de Bourg-en-Bresse. Les Dijonnais ont dans le même temps profité du match nul de Rouen sur la pelouse d’Aubagne (1-1) pour se hisser en haut du classement.…

AL pour SOFOOT.com