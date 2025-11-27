 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nathacha Appanah remporte le prix Goncourt des lycéens, coup double après le Femina
information fournie par AFP 27/11/2025 à 14:42

La romancière mauricienne Nathacha Appanah, à Paris le 3 novembre 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

La romancière mauricienne Nathacha Appanah, à Paris le 3 novembre 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Nathacha Appanah a obtenu jeudi le prix Goncourt des lycéens, après avoir remporté début novembre le prix Femina, pour "La nuit au cœur" (Gallimard), qui raconte le destin de trois femmes prises dans la spirale des violences masculines, a annoncé le jury réuni à Rennes.

Seule femme en lice dans la dernière sélection, l’autrice a notamment devancé le prix Goncourt Laurent Mauvignier et sa vaste fresque familiale "La maison vide" (Minuit).

Nathacha Appanah, qui n'était pas présente à Rennes et a été jointe par téléphone, a remercié le jury pour "le grand cadeau que vous m’avez fait, à moi, à Chahinez, à Emma, à la littérature".

Son roman "La nuit au cœur" lie le destin de trois femmes prises dans la spirale des violences masculines: l'autrice elle-même, sa cousine Emma et Chahinez Daoud, mère de trois jeunes enfants, brûlée vive par son mari qu'elle avait quitté en 2021.

"Nous avons été bouleversés par ces trois histoires de femmes et profondément touchés par sa plume alliant complexité, justesse et poésie", a indiqué une lycéenne, porte-parole du jury, depuis l'Hôtel de ville de Rennes.

L'autrice s'est déjà vu décerner le prix Femina, dont le jury est entièrement féminin, pour son roman qui décrit les rouages de l'emprise de la part d'hommes jaloux, brutaux et manipulateurs.

Le féminicide de Chahinez Daoud à Mérignac, en banlieue bordelaise, avait fait grand bruit et relancé le débat sur la prise en charge par la police et la justice des femmes victimes de violence conjugale. En France, une femme meurt tous les trois jours de la violence d'un conjoint ou ex.

La deuxième est Emma, une cousine de l'autrice, également mère de trois enfants, écrasée par son mari en 2000 à l'Ile Maurice.

La troisième est l'autrice elle-même, qui a fui, pieds nus, le compagnon violent et paranoïaque avec lequel elle vivait, jusqu'à 25 ans, à l'île Maurice.

- Littérature contemporaine -

Les autres concurrents en lice pour ce prix très prescripteur en termes de ventes étaient David Deneufgermain ("L'adieu au visage", Marchialy), David Thomas ("Un frère", L'Olivier) et Paul Gasnier ("La collision", Gallimard).

Laurent Mauvignier a reçu la plus prestigieuse des récompenses de la littérature en France, le prix Goncourt, pour sa vaste fresque familiale.

Les cinq finalistes de cette 38e édition ont été sélectionnés lundi par près de 2.000 lycéens, scolarisés dans l'ensemble des classes et des filières au sein de 57 établissements en France et à l'étranger.

Ils ont lu et étudié depuis la rentrée les ouvrages de la sélection 2025, quasiment identique à celle du prix Goncourt.

Seul David Diop, lauréat en 2018, en a été retiré, le règlement du Goncourt des lycéens n'autorisant pas, comme son aîné, un auteur à remporter deux fois le prix.

Les lycéens ont également eu l'occasion le mois dernier de débattre avec les auteurs sélectionnés lors de rencontres dans plusieurs villes en France.

Le prix sera remis à la lauréate en début de soirée à l'Elysée en présence d'Emmanuel Macron et du jury, composé de treize lycéens délégués, désignés lors des délibérations régionales lundi.

Petit frère du Goncourt des adultes, le Goncourt des lycéens, créé dans la capitale bretonne en 1988 et organisé par la Fnac et le ministère de l'Education nationale, se déroule chaque année de septembre à novembre.

Il permet à des jeunes lecteurs de découvrir la littérature contemporaine et de promouvoir le goût de la lecture dans leurs établissements.

Le Goncourt des lycéens peut représenter certaines années plusieurs centaines de milliers d'exemplaires vendus.

En 2024, il avait été attribué à Sandrine Collette pour son livre "Madelaine avant l'Aube", publié chez JC Lattès.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Funérailles de la célèbre actrice algérienne Biyouna
    Funérailles de la célèbre actrice algérienne Biyouna
    information fournie par AFP Video 27.11.2025 14:53 

    Un dernier hommage a été rendu mercredi à l'actrice algérienne Baya Bouzar, alias Biyouna, au théâtre national d'Alger, avant son enterrement au cimetière d'El Alia. Figure du cinéma algérien, elle est décédée à Alger des suites d'une maladie à l'âge de 73 ans. ... Lire la suite

  • ArcelorMittal: le "vote aujourd'hui est très important" (Binet)
    ArcelorMittal: le "vote aujourd'hui est très important" (Binet)
    information fournie par AFP Video 27.11.2025 14:52 

    La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet explique que le vote d'une proposition de loi visant à nationaliser l'aciériste ArcelorMittal en France "est très important" et "doit devenir une cause nationale". SO

  • Macron annonce un "nouveau service national"
    Macron annonce un "nouveau service national"
    information fournie par AFP Video 27.11.2025 14:52 

    "Un nouveau service national va être institué, progressivement dès l’été prochain", affirme le chef de l'Etat lors d'un déplacement auprès de la 27e Brigade d'Infanterie de Montagne (BIM) de Varces, en Isère.

  • Etats-Unis: deux militaires dans un état critique après des tirs près de la Maison Blanche
    Etats-Unis: deux militaires dans un état critique après des tirs près de la Maison Blanche
    information fournie par AFP Video 27.11.2025 14:51 

    Deux militaires de la Garde nationale américaine déployés à Washington ont été grièvement blessés mercredi, touchés par les tirs imputés à un suspect afghan.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank