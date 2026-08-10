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Natation-Marchand lance ses championnats d'Europe par l'argent en relais
information fournie par Reuters 10/08/2026 à 19:48
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par Vincent Daheron

Léon Marchand a décroché lundi la première médaille continentale de sa carrière en s'emparant de l'argent au sein du relais 4x200 m nage libre des championnats d'Europe disputés au Centre aquatique olympique (CAO) de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

Le quadruple champion olympique de Paris 2024 a idéalement lancé l'équipe de France qu'il a portée en tête après les 200 premiers mètres parcourus en 1'43"76, avant d'être relayé par Pierre Largeron, Sauveur Cristofini et Roman Fuchs.

Troisième à l'issue du deuxième relais, l'équipe de France a arraché la deuxième place au prix d'une dernière ligne droite remarquable de Roman Fuchs. Avec un chrono de 7'02"23, la France ouvre son compteur de médailles dans ses championnats d'Europe à domicile.

Dans un monde idéal, celui sans blessure, le Toulousain de 24 ans aurait dû lancer sa compétition dans la matinée lors des séries du 400 m quatre nages, dont il est champion olympique, triple champion du monde et recordman du monde.

Mais le Tricolore a dû alléger son programme en raison d'une blessure à l'adducteur droit, contractée fin juin lors des championnats de France, qui l'empêche de dérouler sa brasse.

Exit, donc, le 400 m quatre nages, le 200 m quatre nages ainsi que le 200 m brasse : trois des quatre épreuves lors desquelles il avait glané l'or aux Jeux olympiques de Paris, à une grosse dizaine de kilomètres de Saint-Denis.

Léon Marchand a reconnu dimanche, en conférence de presse, que la décision avait été "très difficile à prendre".

"Je suis très déçu de tout ça sur un plan personnel, mais aussi pour les gens qui voulaient venir me voir sur les épreuves de quatre nages cette semaine", avait-il ajouté.

La star française disputera ainsi deux épreuves individuelles en fin de semaine - le 200 m papillon et le 400 m nage libre - en plus d'éventuels relais supplémentaires.

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Tangi Salaün)

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