Nasser, Longoria, Textor : eux, omniprésidents

Nasser Al-Khelaïfi during the Kafd Globe Soccer Awards Europe Edition - Cala di Volpe ,Costa Smeralda , Sardinia . Italy - Tuesday 28 May , 2024. Sport - Soccer . (Photo by Spada/LaPresse) - Photo by Icon Sport

Les joueurs de Ligue 1 ont fait le spectacle ces dernières semaines : 117 buts ont été marqués depuis le 1er février. Malheureusement, les guéguerres de leurs présidents omniprésents ont tout écrasé. Et c'est encore l'image du football français qui en fait les frais.

Nasser Al-Khelaïfi par-ci, Pablo Longoria par-là… « Oh, ça va, on a le droit d’exister un petit peu ou pas ? » , dirait Frédéric Antonetti. Les présidents de Ligue 1 ont pris toute la place ces derniers jours. Les extraits de la désormais célèbre visioconférence du 14 juillet ont déclenché un tsunami présidentiel, encore renforcé par les débats sur l’arbitrage. « On dit omniprésident. Je préfère qu’on dise ça plutôt que roi fainéant. À force d’écrire que j’en fais trop, au moins, on ne se pose pas la question de savoir ce que je fais » , répondait Nicolas Sarkozy à son époque. Pourquoi pas, mais il y a des limites, et un seuil de tolérance à ne pas franchir.

Moi, président

Ils sont là, partout autour de nous, et ne nous laissent aucun répit. Pas même au fond du lit, quand les yeux commencent à se fermer et que les « JEAN-PIERRE ! JEAN-PIERRE ! JEAN-PIERRE ! » de Nasser reviennent en boucle. Le sommeil des amoureux de foot n’est malheureusement que l’une des nombreuses victimes de la cacophonie ambiante. La première d’entre elles est évidemment le football français, une nouvelle fois décrédibilisé. Un autre président, qui s’est exprimé de manière anonyme chez RMC, a alimenté ce cirque perpétuel en qualifiant John Textor et Joseph Oughourlian de « version bon marché de Laporta et Pérez » , qui se présentent comme « des génies » et qui « divisent tout le monde pour aider leurs propres positions » . Le groupe vit bien……

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com