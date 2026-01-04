Naples remercie ses défenseurs
Lazio 0-2 Naples
Buts : Spinazzola (13 e ) et Rrahmani (32 e )
Ils ont (quasiment) tout bien fait.…
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
À chaque année son lot de mauvaises nouvelles, et 2026 ne fait pas exception à la règle. En ce début de mois de janvier, la fédération bulgare de football a ainsi annoncé le décès de Dimitar Penev à l’âge de 80 ans des suites d’une longue maladie. Cet ancien défenseur ... Lire la suite
Sérieux samedi face au Soudan malgré une petite frayeur, les Lions de la Teranga ont assuré leur place en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations. Grâce à un doublé de Pape Gueye et une magnifique inspiration du jeune joueur du PSG Ibrahim Mbaye, ils ... Lire la suite
Qu’Ibrahim Mbaye brille durant la Coupe d’Afrique des nations, c’était prévu. En huitièmes de finale de la compétition, durant lesquelles le Sénégal s’est qualifié en quarts suite à sa victoire plutôt maîtrisé contre le Soudan, le joueur du Paris Saint-Germain ... Lire la suite
Il a été assez intelligent pour contenir Bruno Genesio, qui comptait en découdre à la mi-temps. Lors de la défaite de Lille contre Rennes à domicile, à l’occasion de la dix-septième journée de Ligue 1 et au cours de laquelle les dirigeants des locaux ont dérapé, ... Lire la suite
