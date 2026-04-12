Naples encore sauvé par son meilleur joueur

Parme 1-1 Naples

Buts : Strefezza (1 ère ) pour Parme // Mctominay (60 e ) pour Naples

Visiblement, l’Italie est pressée de voir l’Inter championne. Car après la grosse défaite de Milan (dauphin) contre Udinese, Naples (troisième) a également perdu des points lors de la 32 e journée de Serie A : sur la pelouse de Parme, les visiteurs ont en effet concédé un nul qui fait les affaires du leader.…

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