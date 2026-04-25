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Naples corrige Cremonese et retarde le sacre de l’Inter
information fournie par So Foot 25/04/2026 à 00:06

Naples corrige Cremonese et retarde le sacre de l’Inter

Naples corrige Cremonese et retarde le sacre de l’Inter

Naples 4-0 Cremonese

Buts : McTominay (3 e ), Terracciano (45 e CSC), De Bruyne (45 e +3), Santos (52 e ) pour les Partenopei

La patience est mère de toutes les vertus. Alors que l’Inter pouvait être sacrée championne d’Italie dès ce vendredi soir en cas de défaillance napolitaine, les protégés d’Antonio Conte n’auront pas apporté cette satisfaction au leader du championnat. Il a fallu moins d’une heure à Naples pour assurer un score fleuve face à la Cremonese (4-0), qui voit la zone de relégation se rapprocher dangereusement.…

LB pour SOFOOT.com

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