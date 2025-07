Nantes refile un indésirable en Grèce

La Grèce, terre d’exil pour Français indésirables.

C’est officiel. Ce jeudi, le prêt d’Alban Lafont vers le Panathinaïkos, en provenance du FC Nantes, a été respectivement annoncé par les clubs français et grec. Le portier de 26 ans a été prêté un an sans option d’achat par le club canari, qui ne compte plus du tout sur lui depuis l’hiver dernier et l’arrivée d’Anthony Lopes.…

TJ pour SOFOOT.com