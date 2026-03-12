Nancy prend deux matchs à huis clos

Les fumeurs fumés. Voici le constat pour l’AS Nancy-Lorraine, sanctionnée de deux matchs à huis clos ce mercredi par la commission de discipline de la LFP. Une sanction logique, au vu des incidents qui ont émaillé la rencontre Nancy-Grenoble du 20 février dernier : à cette date, un groupe ultra nancéen avait en effet placé des fumigènes sous les sièges du parcage grenoblois , avant de les déclencher à distance. De quoi entraîner la colère des supporters visiteurs, qui ont ensuite balancé les engins sur la pelouse. Le match avait été interrompu deux fois avant d’aller à son terme. Les ultras des deux clubs se vouent une haine depuis près de vingt ans.

À noter que – là aussi pour des histoire de fumigènes et de banderoles hostiles à la direction déployées contre Auxerre – Lorient a écopé d’un huis clos partiel . La tribune Sud du Moustoir sera donc fermée le 5 avril contre le Paris FC (semaine du centenaire du club, c’est ballot). Enfin, l’AS Saint-Étienne sera privée de la tribune Snella de Geoffroy-Guichard , le 21 mars contre Annecy et le 11 avril contre Dunkerque, pour les mêmes raisons.…

AB pour SOFOOT.com