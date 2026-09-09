Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Nancy au soutien de son joueur victime de racisme
information fournie par So Foot•09/09/2026 à 16:47
D’une logique implacable, Nancy soutient son joueur. Expulsé à la 32
e
minute du match entre Nantes et Nancy ce lundi soir, Elydjah Mendy a ensuite été
victime de propos racistes sur son compte
Instagram.
Encore un petit verre de blue lagoon. À quelques jours de fêter ses 79 ans, Dick Advocaat s’est offert un cadeau d’anniversaire en avance : une prolongation de contrat d’un an avec Curaçao , jusqu’au 31 juillet 2027. Sélectionneur depuis 2024 de l’île située dans ...
Lire la suite
Les déclarations de Rodri sur le niveau des joueurs de Valence ont défrayé la chronique en Espagne. Mais si on ne peut plus charrier une lanterne rouge - en privé et sans dépasser les limites –, où va le foot ? 6 juillet 2026, Dallas. L’Espagne vient à bout du ...
Lire la suite
Retour au bercail pour Rafael Leão . Formé au Sporting Portugal et dans l’effectif pro en 2017-2018, l’ancien joueur de l’AC Milan retrouve Lisbonne sous les couleurs de Galatasaray . Après sept saisons passées en Lombardie, l’ailier portugais a quitté Milanello ...
Lire la suite
Les temps sont durs. LinkedIn , c’est pas que pour les étudiants qui viennent d’enchaîner cinq ans d’études sans trouver d’emploi ou pour ceux qui écrivent un post de trois pages pour expliquer comment leur dernière expérience professionnelle a changé leur vie. ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer