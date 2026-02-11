Nambatingue Toko, un buteur pas comme les autres

Figure historique du Paris Saint-Germain, l’attaquant Nambatingue Toko s’en est allé ce mardi à l’âge de 73 ans. Premier tchadien à être devenu professionnel en France, buteur originel du PSG en Coupe d’Europe, puis héros de ses premiers succès, le buteur avait tout d’un pionnier.

Élégamment vêtu, un homme à la silhouette longiligne inspecte avec émotion les gradins vides du Parc des Princes. Cela faisait des années qu’il n’y était plus retourné. Avec sa modeste retraite, il écoule désormais ses jours à Vallauris, petite ville colorée quelque part entre Antibes et Cannes. Avec le PSG, où il a connu les grandes heures de son ancienne vie de footballeur il y a bien quarante ans, il garde peu de liens. De temps en temps, c’est vrai, d’anciens coéquipiers viennent lui rendre visite quand ils passent dans le coin. Mais cette fois-ci, Nambatingue Toko a fait le chemin inverse. Invité par le club parisien pour une interview, le voilà donc à fouler la pelouse chatoyante du Parc. Comme il a dû évoluer, ce gazon, depuis le temps où l’ancien attaquant tchadien y baladait ses crampons. « Ça a complètement changé ici… Mais c’est très, très très beau. Je suis tombé des nues, je ne le reconnais même plus » , dit-il à l’équipe de PSG TV qui l’interroge.

Nambatingue Tokomon Dieudonné, de son vrai nom, est décédé ce mardi à l’âge de 73 ans. Il est à lui tout seul un morceau d’histoire du club parisien. Au cours de l’entretien, comme à chaque fois, on lui rappellera ses deux buts inscrits un jour de fin septembre 1982, en seizièmes de finale retour de Coupe des coupes face au Lokomotiv Sofia. Alors que les Parisiens ont perdu de peu la première manche en Bulgarie, Toko ouvre le score au Parc sur une offrande de Dominique Bathenay. Sans doute n’y pense-t-il pas sur le moment, mais voilà qu’il vient d’inscrire le tout premier but de l’histoire du PSG en Coupe d’Europe.…

Par Cyrus Mohammady--Foëx pour SOFOOT.com