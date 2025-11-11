Nagelsmann vole au secours de Wirtz
Pas touche à Florian !
En conférence de presse ce lundi, le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann a été questionné sur la méforme d’un de ses poulains, Florian Wirtz. Au lieu de questionner la baisse de régime du milieu offensif, l’ancien entraîneur du Bayern Munich a préféré tancer Arne Slot, l’entraîneur de Liverpool : « J’ai regardé le match hier soir (dimanche) , c’est difficile pour Flo d’avoir un tel impact quand l’entraîneur ne sait pas comment l’utiliser. » …
TM pour SOFOOT.com
