Muslic (Plymouth Argyle) raconte la guerre de Bosnie : « On est devenu des réfugiés du jour au lendemain »

« La vraie vie est beaucoup plus difficile que de jouer un match de football. »

Alors que le Plymouth Argyle FC (Championship) reçoit ce dimanche Liverpool au 4 e tour de la Cup, l’entraîneur des Pilgrims , Miron Muslic, s’est confié dans les colonnes du Guardian sur son parcours, et notamment son enfance, marquée par la guerre de Bosnie. « Nous sommes devenus des réfugiés du jour au lendemain , explique le natif de Bihać . Nous avons été confrontés à un génocide au cœur de l’Europe. On craint pour sa vie, on a peur. C’était tout simplement dévastateur. Nous avons dû prendre tout ce que nous pouvions mettre dans un sac et nous déplacer à 700 km. Je ne pense pas que j’étais vraiment conscient de ce qui se passait. Comment aurais-je pu l’être ? » …

JB pour SOFOOT.com