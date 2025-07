Mais pétard, c'est quoi cette idylle entre Snoop Dogg et le football ?

Nouvel actionnaire de Swansea, Snoop Dogg poursuit son drôle de flirt avec le football. Fan autoproclamé depuis des années, le rappeur californien trace un parcours aussi déroutant que sincère dans le monde du ballon rond. Une passion entre folklore, business et panache.

→ Snoop Dogg achète un club

Avant de poser ses dollars sur Swansea, Snoop Dogg avait déjà tenté un coup de poker footballistique du côté de Glasgow et le Celtic. C’est bien connu, Monsieur Doggy a toujours eu une affinité particulière avec le vert. En 2012, après l’exploit du Celtic face au FC Barcelone en Ligue des champions, il clame au Daily Mirror vouloir investir dans le club écossais pour « mettre un peu de Snoop » dans le club. Le rappeur de la West Coast parle de ferveur populaire, de vibes , et rêve même de faire venir Beckham pour pimenter le tout. « J’ai demandé à mon ami David ce qu’il pensait du club. Je voudrais essayer de le faire signer au moins une saison. » L’affaire, sans surprise, capote. Becks reste sous le soleil de Los Angeles et Snoop range son kilt. Treize ans plus tard, il transforme l’essai au pays de Galles. Moins mythique que le Celtic, plus modeste, mais toujours ce goût pour les causes ouvrières et les clubs avec une vibe .

He found the shirt that fits. @snoopdogg 🦢 pic.twitter.com/Tx4P4Bt8EB…

Par Titouan Aniesa et Adel Bentaha pour SOFOOT.com