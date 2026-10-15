Musk impute à Trump des entraves satellitaires aux opérations militaires de Kiev

Le président américain Donald Trump (D) et Elon Musk (G) à Washington DC, le 8 octobre 2026 ( AFP / Kent NISHIMURA )

Elon Musk a réitéré jeudi son appel à remplacer le président Volodymyr Zelensky à la tête de l'Ukraine, peu après avoir assuré que tout ralentissement de son service satellitaire en Ukraine était imputable à l'armée américaine et donc au président Donald Trump.

"Il est temps pour Zelensky de partir", a affirmé le multimilliardaire, dont la constellation de satellites joue un rôle crucial dans le conflit russo-ukrainien.

Sans le départ de Volodymyr Zelensky, "le massacre se poursuit", a également écrit le patron de SpaceX, entreprise à l'origine des services satellitaires Starshield -destiné aux militaires et utilisé par l'Ukraine pour ses opérations sur le front et de défense- et Starlink, limité aux usages civils.

L'Ukraine a indiqué subir des restrictions d'utilisation de Starshield, entravant une grande partie de l'action de sa défense antiaérienne et de ses drones, au moment où les interrogations se multiplient sur le soutien américain au pays.

"Les systèmes Starshield sont détenus et contrôlés par le gouvernement américain. Toute limitation de débit ou d'utilisation est décidée par l'armée américaine et, en fin de compte, par le président américain", a répondu Elon Musk sur son compte X aux plus de 240 millions d'abonnés.

Le Premier ministre britannique Andy Burnham (G) et le président ukrainien Volodymyr Zelensky (D) à Londres le 14 octobre 2026 ( POOL / Henry Nicholls )

Le président Zelensky a demandé au patron de SpaceX le rétablissement du service satellitaire, dont la coupure est selon lui une "grosse erreur" car "des gens vont mourir, bien sûr, si les attaques continuent et si Starlink ne fonctionne pas".

"Inadmissible"

Cet épisode est survenu alors que l'administration de Donald Trump, empêtrée dans une crise énergétique à quelques semaines des élections de mi-mandat, exerce une forte pression sur l'Ukraine pour qu'elle cesse de frapper les installations pétrolières russes et que Washington a annoncé un accord avec Moscou pour recevoir du diesel.

Un haut responsable ukrainien s'exprimant sous le couvert de l'anonymat a déclaré à l'AFP mercredi que les États-Unis avaient menacé d'arrêter le partage de leurs renseignements avec l'Ukraine, si celle-ci ne mettait pas fin à ses frappes sur les raffineries russes.

Le système de connexion Internet par satellite Starlink utilisé par les militaires ukrainiens est visible à Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, le 1er février 2023 ( AFP / YASUYOSHI CHIBA )

L'opposition démocrate au Congrès a dénoncé les restrictions d'accès aux réseaux satellitaires dont souffrait l'Ukraine.

"Il est inadmissible de restreindre l'accès de l'Ukraine à Starlink et Starshield au moment où des missiles balistiques et des drones attaquent le pays", ont réagi sur X les démocrates de la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, ajoutant : "Trump fait un choix, et ça aide directement Poutine à massacrer des civils ukrainiens".

"Ces restrictions concernant l'accès de l'Ukraine à Starshield doivent cesser immédiatement. Des vies sont en jeu", a publié de son côté Jeanne Shaheen, à la tête de la commission des Affaires étrangères du Sénat, ajoutant : "le Pentagone est également tenu d'informer le Congrès s'il suspend ou réduit le partage de renseignements avec l'Ukraine".