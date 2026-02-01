Musk affirme que les mesures prises pour empêcher la Russie d'utiliser Starlink semblent avoir fonctionné

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la déclaration de Mykhailo Fedorov aux paragraphes 5 et 6)

Elon Musk a déclaré dimanche que les mesures prises par sa société SpaceX pour mettre fin à l'utilisation "non autorisée" par la Russie de son système Internet Starlink semblaient avoir fonctionné, tandis que le chef de la défense de Kyiv a déclaré que des fonctionnaires travaillaient sur les moyens d'empêcher toute utilisation future par Moscou.

L'armée de Kyiv s'appuie sur des dizaines de milliers de connexions Internet Starlink basées sur des satellites pour communiquer sur le champ de bataille et pour piloter certaines missions de drones, mais elle a déclaré cette semaine qu'elle avait trouvé des terminaux Starlink sur des drones à longue portée utilisés dans les attaques russes.

L'Ukraine a déclaré qu'elle travaillait avec SpaceX pour empêcher la Russie de guider les drones avec Starlink.

"Il semble que les mesures que nous avons prises pour mettre fin à l'utilisation non autorisée de Starlink par la Russie aient porté leurs fruits. Faites-nous savoir si d'autres mesures doivent être prises", a déclaré Elon Musk, directeur général de SpaceX, sur X.

Dans une déclaration séparée dimanche, le ministre ukrainien de la Défense, Mykhailo Fedorov, a déclaré que Kyiv développait un système qui permettrait uniquement aux terminaux Starlink autorisés de fonctionner sur le territoire ukrainien.

"L'Ukraine, en collaboration avec @Starlink, a déjà pris les premières mesures qui ont permis d'obtenir des résultats rapides dans la lutte contre les drones russes", a-t-il écrit sur X.

"La prochaine étape est la mise en œuvre d'un système qui permettra uniquement aux terminaux autorisés de fonctionner sur le territoire de l'Ukraine."

Dans un message publié sur les médias sociaux en février 2024, SpaceX a déclaré qu'elle ne vendait ni n'expédiait Starlink à la Russie, et qu'elle "ne faisait pas d'affaires de quelque nature que ce soit avec le gouvernement russe ou son armée".

Musk a activé le service Starlink au-dessus de l'Ukraine en 2022 après que Kyiv a demandé de l'aide dans les premiers jours qui ont suivi l'invasion massive de la Russie.