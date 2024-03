Musique : les Français encore réticents à payer un service de streaming

Du mieux, mais pas encore le nirvana. Le marché français de la musique enregistrée se rapproche du milliard d'euros : il a augmenté de 5,1 % l'an dernier pour s'établir à 968 millions d'euros, selon le bilan annuel établi par le Snep (Syndicat national de l'édition phonographique). En 2022, la croissance était plus forte, à 6,4 %, tout comme en 2021, année de forte reprise après la pandémie (+ 17 %).

Comme les ventes physiques sont en léger recul (- 1 %), ce sont les revenus tirés des exploitations numériques (+ 8,7 %), en particulier du streaming audio, qui ont soutenu le marché l'année dernière. On reste encore loin du record historique de 2002, avant que l'arrivée du numérique ne lamine le secteur : l'année 2023 ne représente que 53 % du niveau de 2002 en euros constants.

Le Snep déplore une croissance trop lente du streaming par abonnement dans l'Hexagone. On compte 12 millions de comptes payants, soit 17 millions d'utilisateurs en incluant les offres duo et famille. À 16 %, le taux de pénétration de l'abonnement payant (Spotify, Deezer, Apple Music…) reste derrière les principaux pays occidentaux. « Ce chiffre montre à quel point nous sommes loin d'avoir atteint la maturité. Nous sommes loin des États-Unis (30 %), du Royaume-Uni (26,5 %) et de l'Allemagne (17,5 %). Tout devrait être mis en œuvre pour favoriser l'adoption du