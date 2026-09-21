Musalem, de la Fed, estime que de nouvelles hausses des taux seront probablement nécessaires pour juguler l'inflation

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* Le président de la Fed de Saint-Louis estime que le taux directeur actuel, compris entre 3,75 % et 4,00 %, reste accommodant

* M. Musalem estime qu'un resserrement de la politique monétaire est nécessaire pour ramener l'inflation à l'objectif de 2 %

* Les mesures de la Fed devraient être prises « plus tôt et de manière progressive », ajoute-t-il

* Musalem estime que la forte demande contribue à l’inflation, parallèlement aux chocs d’offre

par Howard Schneider

La Réserve fédérale devra probablement relever encore ses taux d’intérêt pour réduire l’inflation résultant d’une forte demande ainsi que d’un choc sur les prix des matières premières qui ne se limite plus au pétrole, a déclaré lundi le président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem, ajoutant qu’il serait préférable que la banque centrale américaine agisse plus tôt plutôt que d’attendre.

« La demande persistante et les tensions récurrentes du côté de l’offre continuent de contribuer à maintenir les risques d’inflation à un niveau élevé, et j’estime que sans nouvelles mesures de resserrement monétaire visant à lutter contre l’inflation, celle-ci aura plus de chances d’être nettement supérieure à notre objectif de 2 % dans 18 mois que d’atteindre cet objectif », a déclaré M. Musalem lors d’un entretien avec Reuters.

« Je pense qu’il est crucial que la politique monétaire exerce une contrainte significative sur l’inflation » afin que la Fed atteigne son objectif d’inflation dans environ un an et demi, laissant ainsi le temps à un resserrement de la politique monétaire de produire ses effets sur l’économie, a-t-il ajouté.

M. Musalem, qui n’est actuellement pas membre votant du Comité fédéral de l’open market(FOMC), l’instance de la banque centrale chargée de fixer les taux, n’a pas souhaité s’exprimer sur les prochaines mesures éventuelles de la Fed ni sur le niveau estimé que le taux directeur pourrait devoir atteindre pour faire baisser l’inflation.

Mais « un resserrement monétaire précoce et progressif est préférable et moins perturbateur qu’une intervention plus tardive, plus importante et potentiellement plus brutale » à plus long terme, a-t-il déclaré.

L’inflation « n’est pas un risque. Elle est bien là », a déclaré M. Musalem, soulignant que même après avoir écarté l’impact du pétrole et d’autres facteurs liés à l’offre, l’inflation sous-jacente se situe peut-être un point de pourcentage au-dessus de l’objectif de la Fed et « évolue dans la mauvaise direction ».

Peu de progrès ont été réalisés récemment dans la lutte visant à ramener l’inflation à l’objectif de 2 %. L’indice des prix des dépenses de consommation personnelles , principal indicateur d’inflation de la Fed, s’établissait à 3,7 % en glissement annuel en juillet, contre un plus bas récent de 2,3 % en avril 2025, lorsque l’administration Trump a dévoilé son plan de droits de douane sur les importations mondiales.

Le choc subi par les prix à l’importation a été suivi cette année par le début de la guerre américano-israélienne contre l’Iran , qui a fait grimper les coûts du carburant à l’échelle mondiale, le prix du diesel ayant récemment atteint un niveau record. Les prix des matières premières telles que le cuivre ont également augmenté, a indiqué M. Musalem, conséquence du boom des investissements dans l’intelligence artificielle.

Malgré tout cela, les dépenses intérieures et la croissance aux États-Unis sont restées solides — une bonne nouvelle d’un certain point de vue, mais un défi supplémentaire en matière d’inflation pour la Fed.

« Nous observons à la fois de fortes pressions de la demande et de l’offre qui se répercutent sur l’économie », a déclaré M. Musalem.

« LE MARCHÉ DU TRAVAIL N’EST PAS UNE SOURCE D’INFLATION »

La Fed a relevé pour la dernière fois ses taux d’intérêt d’un quart de point de pourcentage la semaine dernière et a supprimé de sa déclaration de politique monétaire la référence attribuant « en partie » l’inflation récente à des chocs d’offre, se contentant d’indiquer que « l’inflation reste élevée ».

Ce changement reflète le scepticisme croissant au sein de la banque centrale quant à la probabilité que les pressions actuelles sur les prix s’estompent avec le temps sans intervention de la Fed. Bien que des facteurs tels que les droits de douane et les hausses du prix du pétrole aient été considérés comme des variations potentiellement éphémères et ponctuelles du niveau des prix, leur influence s’est avérée plus persistante que prévu, l’inflation étant désormais également tirée par des facteurs liés à la demande.

« Je pense qu’il est désormais admis que la consommation et l’investissement progressent à un rythme très soutenu et très vigoureux, et que, dans le même temps, les risques liés à l’inflation semblent s’être accrus pour diverses raisons, notamment en raison de facteurs géopolitiques », a déclaré M. Musalem.

Le président de la Fed de Saint-Louis a déclaré qu’il considérait le taux directeur actuel, compris entre 3,75 % et 4,00 %, comme « plutôt accommodant », ce qui signifie qu’il n’est pas encore suffisamment élevé pour freiner l’activité économique.

Les investisseurs s’attendent actuellement à ce que la Fed approuve trois nouvelles hausses de taux d’un quart de point de pourcentage au cours des cinq réunions de politique monétaire prévues d’ici avril, avec des chances à peu près égales que la banque centrale procède à une nouvelle hausse en octobre, à la veille des élections de mi-mandat aux États-Unis. La projection médiane des responsables de la Fed publiée après la réunion de la semaine dernière montre que les décideurs prévoient une nouvelle hausse cette année, avec des avis presque partagés quant à la nécessité d’ une autre hausse en 2027, un scénario moins agressif que ce que les investisseurs anticipent actuellement.

Même si un resserrement de la politique monétaire pourrait s’avérer nécessaire, M. Musalem a déclaré qu’il ne pensait pas que cela doive se faire au prix d’une hausse du chômage, ni que cela augmenterait le risque de récession.

« L’ s du marché du travail n’est pas une source d’inflation. Il n’est pas nécessairement nécessaire de ralentir le marché du travail ou de le refroidir pour atteindre notre objectif d’inflation », a déclaré M. Musalem, le marché de l’emploi étant « stable, équilibré et proche du plein emploi ».

Il a toutefois ajouté qu’il espérait que les entreprises ralentiraient le rythme des hausses de prix qui, selon ses interlocuteurs dans son district de la Fed, se profilent à l’horizon.

Les entreprises « font état d’une forte hausse des coûts des intrants non salariaux, qu’il s’agisse du carburant et d’autres matières premières, des transports, des assurances ou de la main-d’œuvre qualifiée », a déclaré M. Musalem. « Elles prévoient d’augmenter leurs prix de vente. … De nombreux éléments indiquent que l’inflation est le principal problème auquel nous sommes confrontés actuellement. »