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Musalem, de la Fed, estime qu'il est essentiel d'empêcher une propagation plus large des pressions inflationnistes
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 18:21

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président de la Banque fédérale de réserve de Saint-Louis, Alberto Musalem, a déclaré vendredi que l’une de ses principales priorités actuelles était de veiller à ce que les fortes pressions sur les prix ne se propagent pas dans l’économie.

“Je m'attache particulièrement, en ce moment, à contenir toute nouvelle propagation de l'inflation ou ses effets de second tour”, a déclaré M. Musalem à l'issue d'un discours prononcé devant le Shadow Open Market Committee à New York. “Je me concentre sur l'inflation des services, l'inflation sous-jacente des services… hors logement”, et je veille à ce que les pressions sur les prix dans ce secteur ne s'aggravent pas.

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