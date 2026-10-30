Musalem, de la Fed, estime qu'il est essentiel d'empêcher une propagation plus large des pressions inflationnistes

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Le président de la Banque fédérale de réserve de Saint-Louis, Alberto Musalem, a déclaré vendredi que l’une de ses principales priorités actuelles était de veiller à ce que les fortes pressions sur les prix ne se propagent pas dans l’économie.

“Je m'attache particulièrement, en ce moment, à contenir toute nouvelle propagation de l'inflation ou ses effets de second tour”, a déclaré M. Musalem à l'issue d'un discours prononcé devant le Shadow Open Market Committee à New York. “Je me concentre sur l'inflation des services, l'inflation sous-jacente des services… hors logement”, et je veille à ce que les pressions sur les prix dans ce secteur ne s'aggravent pas.