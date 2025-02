Munitions pour l'Ukraine : la "coalition artillerie" de 18 pays montée pour compenser les carences de l'UE a tenu son objectif en 2024, déclare Prague

Cette initiative, qui rassemble notamment Canada, France, Allemagne ou encore Norvège et pays d'Europe du nord, avait été lancée par la République tchèque pour acheter des obus d'artillerie hors de l'Union Européenne, afin de pallier la pénurie de munitions.

Un soldat ukrainien, en 2023, près de Bakhmout (illustration) ( AFP / ANATOLII STEPANOV )

L'objectif de fournir à l'Ukraine en 2024 les 500.000 obus d'artillerie, achetés sur les marchés hors d'Europe et promis par 18 alliés, a été tenu, a déclaré mardi le gouvernement tchèque qui coordonne cette initiative.

La campagne a permis de " fournir 500.000 obus de calibre 155 millimètres" l'année dernière, a détaillé le Premier ministre Petr Fiala devant les journalistes, espérant qu'elle continuerait sur un rythme soutenu en 2025.

L'Union européenne (UE) avait promis de fournir un million d'obus à l'Ukraine d'ici à la fin du mois de mars 2024, mais elle a échoué en raison de ses capacités de production limitée.

Pour compenser, 18 pays dont le Canada et l'Allemagne avaient promis d'acheter des munitions hors d'Europe sur les marchés internationaux et avaient collecté quelque 1,8 milliard de dollars jusqu'en juin 2024 pour cela.

Rôle-clé de Prague dans l'approvisionnement du front

Le premier lot était parti pour l'Ukraine en juin et en octobre, plusieurs pays dont le Danemark et les Pays-Bas avaient déclaré vouloir poursuivre cette initiative en 2025. Selon Petr Fiala, la médiation tchèque continue et Prague envoie toujours des dizaines de milliers d'obus d'artillerie par mois en Ukraine grâce au soutien financier de plusieurs pays, dont le Canada. Toutefois, le gouvernement tchèque a prévenu qu'il avait besoin de plus de liquidités pour poursuivre ses livraisons et M. Fiala a incité les pays occidentaux à utiliser pour cela les actifs russes gelés. Rien que dans l'UE, 235 milliards de dollars de fonds provenant de la banque centrale russe sont recensés, soit la grande majorité des actifs immobilisés dans le monde.