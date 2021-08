Municipales : un double vote pour les propriétaires de résidence secondaire ?

Présent à l'Université d'été des Républicains à La Baule, Éric Woerth a fait parler de lui. Comme l'a repéré le HuffPost, l'ancien ministre du Travail et du Budget a proposé, dans un message relayé sur les réseaux sociaux, d'offrir un « double vote » aux propriétaires de résidence secondaire. Ces derniers pourraient voter sur leurs deux lieux de vie pour les élections municipales. Le but ? Tenter d'influer positivement sur le taux d'abstention, très élevé lors des derniers suffrages.

« Je propose d'étudier l'opportunité pour les propriétaires de résidence secondaire qui seront les seuls à payer la taxe d'habitation de voter aux élections municipales sur leurs deux lieux de vie. Renforcer la démocratie, c'est aussi faire évoluer nos modes de participation », justifie le président de la commission des Finances de l'Assemblée nationale. Sa proposition a été loin de faire l'unanimité. « C'est intéressant, mais un peu complexe : est-ce qu'il ne serait pas plus simple (et plus démocratique encore) d'interdire aux pauvres de voter ? » lui répond ainsi un internaute, dont le tweet a été « liké » plus de 3 500 fois (contre un peu plus de 300 fois pour celui de Woerth).

« Et avec une piscine, ça compte triple ? »

Des internautes ont fait remarquer que la proposition d'Éric

