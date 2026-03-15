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MUNICIPALES/EN DIRECT-Près de 50% de participation à 17h00, suspense dans les grandes villes
information fournie par Reuters 15/03/2026 à 17:39

Près de 49 millions de Français sont appelés aux urnes ce dimanche pour le premier tour des élections municipales destinées à désigner les maires et conseillers municipaux de quelque 35.000 communes.

Dans les grandes villes, à commencer par Paris et Marseille, l'incertitude domine quant à l'issue du scrutin. Dans la capitale, la droite ambitionne de mettre fin à 25 années de domination d'une gauche toujours résistante tandis que le RN espère ravir la seconde ville de France.

A 48,90%, la participation à 17h00 s'affiche en nette hausse par rapport au premier tour il y a six ans, en pleine pandémie de COVID-19 (38,77%), mais en-deçà des élections de 2014 (54,72%) et 2008 (56,25%).

Le second tour du scrutin municipal se tiendra le 22 mars.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

17h30 - Le taux de participation pour l'élection des conseillers de Paris a atteint 44,01% à 17h00, indique la préfecture de région Ile-de-France sur X, soit onze points de plus qu'en 2020, et 4,4 points de plus qu'en 2014.

17h00 - Le taux de participation s'établit à 48,90% à 17h00, annonce le ministère de l'Intérieur, contre 38,77% il y a six ans lors de la pandémie de COVID-19, 54,72% en 2014 et 56,25% en 2008.

12h00 - La participation à midi atteint 19,37%, annonce le ministère de l'Intérieur, contre 18,38% il y a six ans en pleine pandémie de COVID-19, 23,16% en 2014 et 23,00% en 2008.

08h00 - Les bureaux de vote ont ouvert. Ils fermeront à partir de 18h00 (17h00 GMT) et à 20h00 (19h00 GMT) dans les plus grandes villes.

VOIR AUSSI:

Le POINT sur les élections municipales nL8N4001SX

(Rédaction de Paris)

Municipales 2026
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