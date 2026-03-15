MUNICIPALES/EN DIRECT-Moins de 20% de participation à midi, suspense dans les grandes villes

Près de 49 millions de Français sont appelés aux urnes ce dimanche pour le premier tour des élections municipales destinées à désigner les maires et conseillers municipaux de quelque 35.000 communes.

Dans les grandes villes, à commencer par Paris et Marseille, l'incertitude domine quant à l'issue du scrutin. Dans la capitale, la droite ambitionne de mettre fin à 25 années de domination d'une gauche toujours résistante tandis que le RN espère ravir la seconde ville de France.

A 19,37%, la participation à midi n'a progressé que d'un point par rapport au premier tour des élections municipales de 2020 organisées en pleine pandémie de COVID-19. Elle est nettement inférieure à celles de 2014 (23,16%) et de 2008 (23,00%). En 2020, la participation finale au premier tour n'avait été que de 44,6%.

Le second tour du scrutin municipal se tiendra le 22 mars.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

12h00 - La participation à midi atteint 19,37%, annonce le ministère de l'Intérieur, contre 18,38% il y a six ans en pleine pandémie de COVID-19, 23,16% en 2014 et 23,00% en 2008.

08h00 - Les bureaux de vote ont ouvert. Ils fermeront à partir de 18h00 (17h00 GMT) et à 20h00 (19h00 GMT) dans les plus grandes villes.

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(Rédaction de Paris)