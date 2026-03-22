MUNICIPALES/EN DIRECT-Deslandes en tête à Lille, Philippe réélu au Havre, échec du RN à Toulon

Les électeurs de plus de 1.500 communes de France étaient appelés aux urnes ce dimanche pour un deuxième tour des élections municipales incertain dans la plupart des grandes villes, notamment à Paris et Marseille.

Dans la capitale, la candidate des Républicains (LR) soutenue par le MoDem et l'UDI Rachida Dati entend profiter de la fusion avec la liste centriste (Horizons et Renaissance, 11,3%) de Pierre-Yves Bournazel et du retrait de celle de Sarah Knafo (Reconquête, 10,4%) pour espérer l'emporter face à son adversaire de gauche Emmanuel Grégoire (38%).

La dynamique de l'ex-adjoint d'Anne Hidalgo est freinée par le maintien au second tour de la candidate La France insoumise (LFI) Sophia Chikirou (11,7%).

A Marseille, le maire divers gauche sortant Benoît Payan fait face aux ambitions du Rassemblement national (RN) et de sa liste menée par Franck Allisio. Le candidat LFI Sébastien Delogu s'est retiré pour barrer la route de l'hôtel de ville au parti d'extrême droite. La candidate LR, Martine Vassal, s'est en revanche maintenue.

Après Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), remportée au 1er tour du scrutin, LFI s'impose dans une deuxième ville de quelque 100.000 habitants à Roubaix (Nord) tandis que la ville de Toulon (Var) échappe au RN.

Au Havre (Seine-Maritime), Edouard Philippe (Horizons) a dégagé son horizon politique en étant réélu à la mairie. Il avait fait de sa réélection une condition à sa candidature à l'élection présidentielle de 2027.

La participation au second tour des municipales s'élevait à 48,10% à 17h00 (16h00 GMT) et pourrait atteindre entre 57% et 57,5% selon les estimations de plusieurs instituts de sondage, en hausse par rapport au précédent scrutin de 2020 (41,86%) bouleversé par la pandémie de COVID-19, mais bien en deçà de 2014 (62,13%).

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

20h29 - Sur X, le RN revendique la victoire de son candidat Christophe Barthès à CARCASSONNE.

20h22 - Le coordinateur de LFI, Manuel Bompard, se félicite de la victoire de la formation à Roubaix et souligne une percée qui "se confirme, s'amplifie et se renforce encore" au second tour.

"J'appelle le peuple de France à s'engager à nos côtés dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. L'année prochaine, la nouvelle France peut balayer la macronie et ses politiques de malheur. L'année prochaine, la nouvelle France peut battre l'extrême droite. L'année prochaine, nous pouvons ouvrir une nouvelle page de l'histoire de France."

20h19 - Après Limoges, un autre bastion socialiste basculerait à droite. Sur X, le parti Les Républicains annonce la victoire de Julien Bony à CLERMONT-FERRAND face au socialiste Olivier Bianchi et la candidate insoumise Marianne Maximi.

20h13 - "Les Havrais et les Havraises m'ont fait confiance", se félicite Edouard Philippe, réélu à la mairie du Havre selon les premières estimations. "Je veux dire aux Havrais que je les ai entendus, que je ne les décevrai pas."

20h10 - A RENNES, la candidate de la gauche unie hors LFI Nathalie Appéré est créditée de 43,4% des voix, devant Charles Compagnon (Horizons, Renaissance, MoDem, 34,2%) et Marie Mesmeur (LFI, 22,4%), selon Ipsos BVA CESI Ecole d'ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN.

20h02 - Au HAVRE, le maire sortant Horizons Edouard Philippe est donné en tête, avec 47,71% des suffrages exprimés, selon BFM. Il devance Jean-Paul Lecoq (PCF, PS, Ecologistes et Place publique, 41,17%) et Franck Keller (RN-UDR, 11,12%).

20h00 - A LILLE, le candidat de la gauche unie hors LFI Arnaud Deslandes est crédité de 50% des voix devant Lahouaria Addouche (LFI, 34%), selon Elabe-Berger Levrault pour BFMTV, Le Figaro et RMC.

A TOULON, la maire sortante Josée Massi (divers droite) est donnée en tête face, avec 53,5% des voix, face à la porte-parole du RN Laure Lavalette (46,5%), selon Elabe-Berger Levrault pour BFMTV, Le Figaro et RMC.

A NIMES, la liste (PCF, PS, ECOLOGISTES) menée par Vincent Bouget est donnée en tête avec 40,6% des voix devant Julien Sanchez (RN, 38%) et Franck Proust (LR, UDI, Horizons, Renaissance, Modem, 21,4%), selon Ifop-Fiducial pour TF1, LCI et Sud Radio.

A ROUBAIX, le candidat La France insoumise (LFI) David Guiraud est donné à 54% des voix, loin devant Alexandre Garcin (divers droite, 25%), Karim Amrouni (gauche unie hors LFI, 11%) et Céline Sayah (RN, 10%), selon Ifop-Fiducial pour TF1, LCI et Sud Radio.

A BESANÇON, le candidat LR-MoDem Ludovic Fagaut (53,1%) l'emporterait face à Anne Vignot (gauche unie, 46,9%), selon Ipsos BVA CESI Ecole d'ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN.

Une victoire LR se profile aussi à LIMOGES, où le candidat de la droite républicaine Guillaume Guérin est crédité de 50,8% des voix, devant le candidat de la gauche unie Damien Maudet (41,3%) et celui du RN Albin Freychet (7,9%), selon Ipsos.

18h00 - Les premiers bureaux de vote ferment. Ils resteront ouverts jusqu'à 20h00 (19h00 GMT) dans les plus grandes villes.

17h00 - La participation s'élevait à 48,10% à 17h, annonce le ministère de l'Intérieur, soit un taux presque identique à celui du premier tour. En 2020, pendant la pandémie de Covid-19, la participation n'était que de 34,67% à 17h, tandis qu'elle s'était élevée à 52,36% en 2014.

12h00 - La participation s'élevait à 20,33% à midi, annonce le ministère de l'Intérieur. A titre de comparaison, elle s'élevait en 2020 à la même heure à 15,29%. La France était à l'heure sujette à un confinement imputable à une épidémie de Covid.

08h00 - Les bureaux de vote ont ouvert. Ils fermeront à partir de 18h00 (17h00 GMT) et à 20h00 (19h00 GMT) dans les plus grandes villes.

(Rédaction de Paris)