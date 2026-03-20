Municipales à Paris: pour Grégoire, Dati est "devenue la candidate de l'extrême droite"

Emmanuel Gregoire, le 18 mars 2026, lors du débat sur la chaîne BFMTV à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

Le candidat de la gauche hors LFI à la mairie de Paris Emmanuel Grégoire a accusé vendredi au dernier jour de la campagne sa rivale de droite, Rachida Dati, d'être "devenue la candidate de l'extrême droite" depuis le retrait de Sarah Knafo.

"Rachida Dati est devenue la candidate de l'extrême droite. L'extrême droite a trouvé sa candidate à Paris", a insisté le député socialiste à deux jours du second tour, affirmant que "l'alternance soutenue par le RN, c'est une capitulation morale".

Ces accusations interviennent au lendemain de propos qui ont tendu la campagne: Emmanuel Grégoire, arrivé en tête du premier tour avec 37,98% des suffrages, a accusé le président Emmanuel Macron d'être intervenu pour "aider au retrait" de la candidate d'extrême droite Sarah Knafo, de sorte à favoriser un "pacte du diable" qui entraînerait un report des voix vers Mme Dati, qui a été sa ministre.

Des propos vivement contestés par le président Macron, qui a estimé que le candidat de l'administration parisienne sortante se déshonorait par ces propos.

M. Grégoire a maintenu ses propos vendredi, sans donner de preuve, et déploré encore le "soutien à tout prix" d'Emmanuel Macron à la candidate de l'union de la droite et du centre, qui a remporté 25,46% des voix au premier tour.

L'ex-premier adjoint d'Anne Hidalgo a également assuré qu'il ne regrettait pas l'absence d'accord avec la candidate LFI Sophia Chikirou, également qualifiée pour le second tour dimanche.

Selon un sondage Ifop-Fiducial pour Paris Match et Sud Radio publié jeudi, M. Grégoire l'emporterait au second tour avec 46% des voix, talonné par Mme Dati mesurée à 44%.