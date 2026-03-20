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Municipales à Paris: Knafo affirme que Philippe a "mis son veto" à une alliance avec Dati
information fournie par AFP 20/03/2026 à 10:21

Sarah Knafo, le 15 mars 2026 à Paris ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Sarah Knafo, le 15 mars 2026 à Paris ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Sarah Knafo, ex-candidate d'extrême droite à la mairie de Paris, a indiqué vendredi sur BFMTV avoir échangé lundi, à la veille de son désistement, avec Rachida Dati, qui lui a affirmé qu'Edouard Philippe avait mis son "veto" à une alliance.

"J'ai eu Madame (Rachida) Dati au téléphone. Elle m'a dit: +C'est Edouard Philippe qui pose un veto+" à une alliance avec la candidate de la droite et du centre que l'eurodéputée aurait voulue au nom de "l'union des droites", à la veille de son désistement, a dit Sarah Knafo (10,4% au premier tour).

L'échange a eu lieu lundi après-midi selon elle, alors qu'elle "hésitait" à se désister. "Le lundi matin j'ai mon score, je dépasse les 10%. Quelqu'un de son équipe m'appelle pour nous mettre en relation. Et là elle me dit qu'Edouard Philippe et Pierre-Yves Bournazel (le candidat Horizons et Renaissance qui a lui fusionné ses listes avec Mme Dati) mettent un veto à cette union des droites que j'appelais de mes voeux depuis le premier jour de ma candidature".

Selon Mme Knafo, Mme Dati "n'a pas fini sa phrase". Interrogée par la journaliste qui lui demandait si la maire du VIIe arrondissement était, elle, favorable à une alliance, l'ex-candidate Reconquête! a répondu "Dieu seul le sait".

Mme Dati "a refusé l'alliance", a répondu l'équipe de campagne de la candidate de la droite et du centre, sollicitée par l'AFP pour une réaction aux propos de Mme Knafo.

Municipales 2026
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4 commentaires

  • 11:46

    Edouard Philippe est un homme de gauche, clone de Philippe Seguin qui nous a fait perdre la ville de Paris en 2001. Cette tradition du vers dans le fruit se perpétue avec la bénédiction d'Alain Juppé, homme de gauche aussi.

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