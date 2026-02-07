Municipales à Paris: Emmanuel Grégoire présente ses propositions sur les mobilités

Emmanuel Grégoire, tête de liste de la gauche hors LFI aux élections municipales à Paris, le 14 janvier 2026 à Paris ( AFP / Martin LELIEVRE )

Emmanuel Grégoire, tête de liste de la gauche hors LFI aux élections municipales à Paris, a présenté samedi ses propositions sur les mobilités, en insistant sur les piétons et les transports en commun.

L'ex-premier adjoint d'Anne Hidalgo propose notamment un "cœur piéton" dans chacun des 80 quartiers de la capitale, avec un objectif de "1.000 rues piétonnes".

Le socialiste suggère également la création de "deux nouvelles promenades", d'une part le prolongement de la piétonnisation des berges de la Seine sur chacune des deux rives, vers Bercy à l'est et Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) à l'ouest, d'autre part la poursuite de l'ouverture de l'ex-petite ceinture ferroviaire, avec l'ambition de créer 10 km supplémentaires "de promenade calme et végétalisée".

A propos des transports en commun, celui qui mène une coalition PS, Ecologistes, PCF, Place publique (parti de Raphaël Glucksmann) et L'Après (qui regroupe d'anciens mélenchonistes exclus de LFI) propose la transformation des "15 lignes de bus les plus empruntées" en "bus express" avec couloirs dédiés, "parcours sécurisé" et "super-priorité" aux carrefours, "avec vidéoverbalisation pour la faire respecter". Objectif: une fréquence de cinq minutes aux heures de pointe.

Emmanuel Grégoire a par ailleurs renouvelé son souhait d'une "expérimentation progressive" de l'ouverture 24H/24 des trois lignes de métros automatiques de la capitale, "avec sécurité renforcée".

L'ancien bras droit d'Anne Hidalgo entend encore poursuivre le déploiement de pistes cyclables dans "100% des rues parisiennes, à double sens de circulation" avec un doublement du nombre d'arceaux pour stationner les bicyclettes.

"Nous allons créer une brigade spécialisée de la police municipale pour lutter contre les +violences motorisées+ faites aux piétons et cyclistes, notamment à l'heure de pointe du matin et du soir", poursuit-il, en "priorisant notamment l'action de la police municipale sur des campagnes de contrôle et de verbalisation du non-respect de la priorité piétonne au droit des passages piétons".

Concernant les voitures, celui qui s'était fait élire en 2024 député PS du centre-est parisien entend réserver "au moins 25% des places de stationnement sur l'espace public soit pour les personnes à mobilité réduite, soit pour les livraisons ou pour les professionnels" et "encourager les résidents à se garer dans les parkings souterrains grâce à la mise en place de tarifs de stationnement résidentiels attractifs".

Dans une étude Cluster 17 pour Politico parue lundi, la liste Grégoire recueille 33% d'intentions de vote au premier tour, devant celles de Rachida Dati (LR-MoDem) avec 26%; de Pierre-Yves Bournazel (Horizons-Renaissance), 14%; de Sophia Chikirou (LFI), 12%; et de Sarah Knafo (Reconquête!), 10%, le seuil minimal pour se maintenir au second tour.