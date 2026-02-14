Munich-Rubio réaffirme l'intérêt de Washington pour l'Europe et l'Otan

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a affirmé samedi que Washington n'avait aucune intention d'abandonner l'alliance transatlantique, tout en estimant que les dirigeants européens avaient commis plusieurs erreurs stratégiques et devaient revoir leur trajectoire.

Le message de Marco Rubio a été globalement bien accueilli par les diplomates et responsables de la sécurité européens réunis à la Conférence annuelle sur la sécurité de Munich.

Même si Marco Rubio a parfois égratigné les décideurs européens, son discours a offert un net contraste avec celui du vice-président J.D. Vance prononcé au même endroit un an plus tôt, dans lequel il affirmait que la plus grande menace pesant sur le continent venait de la censure et du recul démocratique, plutôt que de dangers extérieurs comme la Russie.

"À une époque où les gros titres annoncent la fin de l'ère transatlantique, qu'il soit clair pour tous que ce n'est ni notre objectif ni notre souhait, car pour nous, Américains, notre foyer est peut-être dans l'hémisphère occidental, mais nous resterons toujours un enfant de l'Europe", a déclaré Marco Rubio à l'auditoire.

