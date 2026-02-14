 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Munich-Rubio réaffirme l'intérêt de Washington pour l'Europe et l'Otan
information fournie par Reuters 14/02/2026 à 10:32

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a affirmé samedi que Washington n'avait aucune intention d'abandonner l'alliance transatlantique, tout en estimant que les dirigeants européens avaient commis plusieurs erreurs stratégiques et devaient revoir leur trajectoire.

Le message de Marco Rubio a été globalement bien accueilli par les diplomates et responsables de la sécurité européens réunis à la Conférence annuelle sur la sécurité de Munich.

Même si Marco Rubio a parfois égratigné les décideurs européens, son discours a offert un net contraste avec celui du vice-président J.D. Vance prononcé au même endroit un an plus tôt, dans lequel il affirmait que la plus grande menace pesant sur le continent venait de la censure et du recul démocratique, plutôt que de dangers extérieurs comme la Russie.

"À une époque où les gros titres annoncent la fin de l'ère transatlantique, qu'il soit clair pour tous que ce n'est ni notre objectif ni notre souhait, car pour nous, Américains, notre foyer est peut-être dans l'hémisphère occidental, mais nous resterons toujours un enfant de l'Europe", a déclaré Marco Rubio à l'auditoire.

(Humeyra Pamuk; version française Nicolas Delame)

OTAN
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

2 commentaires

  • 11:08

    Les US ne vont pas lâcher leurs colonies européennes.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank