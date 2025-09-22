 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Mozambique : nouvelle attaque jihadiste sur une ville près des sites gaziers
information fournie par AFP 22/09/2025 à 12:51

Carte du Mozambique, pays d'Afrique australe en bute à des attaques djihadistes dans le nord, près de projets gaziers ( AFP / Kun TIAN )

Des insurgés liés au groupe État islamique ont attaqué lundi matin la ville portuaire mozambicaine de Mocimboa da Praia où ils ont décapité des civils, ont indiqué à l'AFP un responsable militaire local et plusieurs habitants.

Il s'agit de la deuxième attaque ce mois-ci dans cette ville située à environ 80 kilomètres au sud du projet de gaz naturel liquéfié en attente qui est mené par le géant français TotalEnergies dans ce pays d'Afrique australe.

Entrés dans la ville tôt le matin, les assaillants ont forcé un riverain à frapper à certaines portes pour faire sortir des habitants, a expliqué un officier militaire local sous couvert d'anonymat.

"Dès qu'ils sont sortis, ils ont été décapités", a-t-il déclaré, en précisant que trois civils avaient été tués de cette façon. "Au moins trois insurgés ont été tués par un chasseur vivant dans le quartier", a-t-il ajouté.

Un habitant a lui déclaré à l'AFP que quatre civils avaient été décapités et qu'une femme enceinte avait été abattue, avant de mourir de ses blessures à l'hôpital.

"En plus d'avoir tué ces cinq personnes, ils ont kidnappé plusieurs autres", a affirmé un autre habitant, lui aussi sous couvert d'anonymat.

Les autorités mozambicaines, qui ne confirment presque jamais ce type d'attaques, n'ont fait aucun commentaire.

La précédente attaque sur Mocimboa da Praia, ayant coûté la vie à au moins quatre personnes le 7 septembre, était la première depuis la reprise de la ville par les forces mozambicaines et rwandaises en août 2021.

Auparavant, les insurgés jihadistes avaient contrôlé la cité près d'un an.

Le conflit déchirant depuis 2017 la province du Cabo Delgado, dans le nord du Mozambique, a fait au moins 6.200 morts d'après l'ONG Acled, qui collecte des données sur les zones de conflit.

La reprise du projet gazier de plus de 20 milliards de dollars mené par TotalEnergies à Afungi était prévue d'ici la fin de l'été européen (hiver austral), d'après la direction.

Il a été interrompu à la suite de l'attaque de la ville voisine de Palma en mars 2021, qui a fait plus de 800 morts dont des sous-traitants de TotalEnergies, d'après l'Acled.

Dans la même zone, l'Américain ExxonMobil est supposé rendre l'an prochain sa décision d'investissement finale pour un projet onshore d'une capacité encore supérieure.

Ces projets "pourraient faire du Mozambique un des dix premiers producteurs mondiaux", d'après un rapport du cabinet Deloitte de 2024.

