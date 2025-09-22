CEPA : ce qu'il faut savoir sur l'accord commercial entre l'UE et l'Indonésie

L'Indonésie et l'Union européenne (UE) vont signer mardi un accord qui assouplit les barrières commerciales. Le bloc européen de 27 nations et la plus grande économie d'Asie du Sud-Est négocient depuis 2016 pour parvenir à cet accord CEPA (Comprehensive Economic Partenrship Agreement). Voici cinq choses à savoir sur l'accord qui sera paraphé mardi sur l'île indonésienne de Bali par le ministre indonésien de l'Economie, Airlangga Hartato, et le commissaire européen au Commerce, le Slovaque Maros Sefcovic.

( AFP / ADEK BERRY )

Négociations accélérées

Si les négociations ont été longues, retardées notamment par l'épineuse question des produits issus de la déforestation, elles se sont accélérées après la décision du président américain Donald Trump d'imposer une hausse des droits de douane à de nombreux pays.

Alors que les produits indonésiens exportés vers Washington sont désormais taxés à 19%, Jakarta s'est tourné vers l'Union européenne pour obtenir un accès préférentiel.

De leur côté, également visés par l'administration Trump, les Vingt-Sept cherchent à diversifier leurs partenariats commerciaux.

En juillet, le président Prabowo Subianto, en visite à Bruxelles, a annoncé de concert avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen un "accord politique".

Pour M. Airlangga, les incertitudes causées par la "guerre tarifaire et le protectionnisme" ont poussé les deux parties "à rechercher la certitude par le biais d'un accord bilatéral stable".

Droits de douane à 0%

Selon l'accord, 80% des produits indonésiens exportés vers l'UE bénéficieront de droits de douane nuls, a indiqué M. Airlangga. Cela devrait bénéficier aux principaux produits indonésiens, notamment les chaussures, les textiles, les produits de la pêche ou encore l'huile de palme, a-t-il ajouté.

En juillet, Mme von der Leyen avait souligné que l'accord contribuerait à renforcer la chaîne d'approvisionnement en matières premières essentielles "pour alimenter les transitions propres et numériques", tout en soulignant l'engagement européen en faveur d'une chaîne d'approvisionnement "responsable".

"Cela signifie le respect de l'environnement, des communautés locales et une attention claire portée (..) à la création de valeur locale", avait-elle ajouté.

Bénéfices

L'UE est le cinquième partenaire commercial de l'Indonésie, avec des échanges qui s'élevaient à 30,1 milliards de dollars (25,6 milliards d'euros) en 2024.

"Avec le CEPA, il sera plus facile pour les produits de (l'UE) d'entrer" en Indonésie, un marché de 280 millions d'habitants et une économie en croissance de 5% en moyenne ces dernières années, souligne M. Deni.

L'UE, en retour, ouvre des perspectives aux secteurs indonésiens à forte main d'oeuvre comme le textile ou la chaussure, fortement concurrencés par le Vietnam, lequel a signé un accord commercial avec l'UE dès 2019, un an après Singapour.

Déforestation

Mais les relations ont été tendues dernièrement entre Bruxelles et Jakarta du fait d'une interdiction d'importation proposée par l'UE sur les produits liés à la déforestation, du café au cacao, en passant par le soja, le bois, l'huile de palme, le bétail, le papier d'impression et le caoutchouc. Ceci a irrité l'Indonésie, important exportateur d'huile de palme. L'entrée en vigueur de cette législation a été reportée à la fin de cette année.

Bruxelles a insisté pour inclure des clauses sur la déforestation et la durabilité mais les détails définitifs de l'accord ne sont pas encore connus.

Selon M. Airlangga, M. Sefcovic avait promis d'accorder un "traitement spécial" à Jakarta concernant la politique de déforestation, sans donner plus de détails.

Les défenseurs de l'environnement craignent que l'accord n'entraîne une accélération de la déforestation en raison d'une demande accrue d'huile de palme indonésienne.

"Les forêts naturelles restantes dans les concessions de palmiers à huile seront potentiellement défrichées dans un avenir proche (et) converties en plantations", s'inquiète Syahrul Fitra de Greenpeace Indonésie.

Les deux parties ont également été confrontées à des différends au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) au sujet de l'interdiction d'exportation de minerai de nickel par Jakarta et des droits compensateurs imposés par l'UE sur ses importations de biodiesel originaires d'Indonésie.

Ratification

Après signature de l'accord, les Parlements de chacun des 27 Etats européens et de l'Indonésie doivent encore ratifier le texte pour qu'il entre en vigueur.

M. Airlangga table sur une entrée en vigueur de l'accord en 2027.