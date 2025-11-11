 Aller au contenu principal
Mourinho aurait laissé une énorme facture dans un hôtel en Turquie
information fournie par So Foot 11/11/2025 à 11:16

Encore un coup du Special One ?

Nommé entraîneur de Benfica après son départ de la Turquie, José Mourinho aurait laissé une grosse ardoise dans la capitale stambouliote . À la tête de Fenerbahçe pendant un peu plus d’un an (entre juillet 2024 et fin août 2025), le Portugais a logé pendant toute la durée de son aventure au Four Seasons, un établissement cinq étoiles. Problème, selon plusieurs sources locales, le Special One serait parti sans régler sa note.…

TM pour SOFOOT.com

