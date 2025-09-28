MotoGP–Marc Marquez remporte son septième titre mondial

L'Espagnol Marc Marquez a remporté dimanche son septième titre de champion du monde de MotoGP au guidon de sa Ducati grâce à sa deuxième place au Grand Prix du Japon.

Le pilote de 32 ans est sacré pour la première fois depuis 2019 et alors qu'il reste encore cinq Grands Prix à disputer.

Marc Marquez, qui devait devancer son frère Alex de trois points ou plus, a terminé deuxième dimanche derrière son coéquipier Francesco Bagnaia.

Avec sa septième couronne mondiale, l'Espagnol rejoint au palmarès l'Italien Valentino Rossi et n'est plus qu'à une longueur d'un autre Italien, Giacomo Agostini.

Après son succès, Marc Marquez s'est arrêté devant un grand écran et, les larmes aux yeux, a regardé un montage de ses luttes au cours des six dernières années, lors desquelles il a chuté plus de 100 fois et subi quatre opérations. 2.184 jours plus tard, le voici à nouveau au sommet.

"Il m'est impossible de parler... Je veux juste profiter du moment, mais c'est vrai que c'était difficile, c'était super difficile, mais maintenant je suis en paix avec moi-même", a-t-il déclaré en retenant ses larmes.

"J'ai fait une grosse erreur dans ma carrière en revenant trop tôt (d'une opération), puis je me suis battu, battu, battu et j'ai gagné à nouveau ! Je suis donc en paix."

(Rédigé par Rohith Nair à Bangalore, version française Vincent Daheron)