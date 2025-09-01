 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
MotoGP: Johann Zarco prolonge chez LCR Honda jusqu'en 2027
information fournie par Reuters 01/09/2025 à 10:12

Johann Zarco de l'équipe Castrol Honda LCR

(Reuters) -Le pilote français de MotoGP Johann Zarco a prolongé pour deux saisons supplémentaires, jusqu'en 2027, avec son équipe LCR Honda, a annoncé l'écurie lundi sur X.

"Je suis très heureux de confirmer que je resterai chez LCR pour les deux prochaines années", s'est réjoui Johann Zarco dans un communiqué. "C'est important, car nous avons de grands objectifs à atteindre et de belles opportunités à saisir d'ici 2027."

Le Cannois de 35 ans a obtenu cette saison ses deux premiers podiums depuis qu'il a rejoint LCR Honda en 2023. Il a notamment remporté en mai le Grand Prix de France, sa deuxième victoire dans la catégorie reine.

"Nous avons déjà remporté une victoire (...) et ce serait fantastique de revivre cette expérience. Nous sommes donc déterminés à continuer à tout donner pour obtenir d'excellents résultats", a-t-il poursuivi.

Johann Zarco pointe actuellement à la 9e place du championnat du monde des pilotes tandis que Honda est quatrième (sur cinq) au classement constructeurs.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)

Sport
