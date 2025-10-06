Motions de censure et invectives: tensions croissantes au Parlement européen

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen s'exprime devant le Parlement européen le 7 juillet 2025 ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

Des "divisions extrêmement profondes"... L'examen de deux motions de censure contre Ursula von der Leyen va de nouveau mettre à l'épreuve la majorité dite pro-européenne au Parlement à Strasbourg, après plus d'un an de crispations et d'invectives

Débattues ce lundi et soumises au vote jeudi, ces motions déposées par l'extrême droite et la gauche radicale n'ont quasiment aucune chance de faire tomber la présidente de la Commission.

Mais elles traduisent un changement d'ambiance au Parlement européen, bousculé par la percée de l'extrême droite aux élections de juin 2024. Et elles vont permettre de mesurer dans quel état se trouve la coalition entre sociaux-démocrates, centre (Renew) et droite (PPE).

"La situation est très instable", convient le centriste Pascal Canfin, qui redoute que les sociaux-démocrates finissent par claquer la porte. "Mais y a-t-il une meilleure alternative " que cette alliance ? "Non, loin de là".

Gauche et centre reprochent à la droite européenne, dont est issue Ursula von der Leyen, de cultiver l'ambiguïté avec l'extrême droite pour mieux détricoter les lois environnementales.

L'écologiste David Cormand lors d'une conférence de presse pour sa candidature aux élections européennes, le 30 avril 2024 à Paris ( AFP / Miguel MEDINA )

"Les tensions vont encore augmenter", car la "Commission mène un agenda de droite mâtiné d'extrême droite", tacle l'écologiste David Cormand.

L'amertume s'est accentuée cet été après l'accord commercial scellé par l'Union européenne avec les Etats-Unis, que de nombreux parlementaires, y compris parmi les soutiens de la présidente de la Commission, jugent déséquilibré.

Les eurodéputés sont "rentrés énervés après s'être fait allumer tout l'été sur le deal avec Donald Trump", raconte un haut fonctionnaire européen.

Combative, Ursula von der Leyen défend cet accord - "le meilleur possible" - avec le président américain. Et elle a encore lancé un appel à l'unité le 10 septembre au Parlement, en insistant sur la gravité de la situation géopolitique, marquée par la guerre en Ukraine.

- "Bac à sable" -

Mais après son intervention, "la première réaction des dirigeants des deux principaux partis a été de s'attaquer mutuellement", déplore une source à la Commission, en référence à l'Allemand Manfred Weber et l'Espagnole Iratxe Garcia, respectivement chefs de la droite et des sociaux-démocrates.

L'Espagnole Iratxe Garcia, chef des sociaux-démocrates au Parlement européen, le 8 avril 2024 à Berlin ( AFP / JOHN MACDOUGALL )

Ce jour-là, M. Weber a lancé les hostilités en pointant du doigt le "comportement" des socialistes... espagnols, qui "divise" la coalition.

"Qui est responsable du fait que cette alliance pro-européenne ne fonctionne pas dans ce Parlement ? Il a un prénom et un nom, il s'appelle Manfred Weber", a répliqué Iratxe Garcia

"C'est un bac à sable, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Leur relation est viciée", peste un vieux routier du Parlement européen.

Tandis que l'extrême droite savoure. "On regarde ça avec amusement, on les laisse gérer leurs problèmes de couple", réagit l'eurodéputée Julie Rechagneux (Les Patriotes).

Jusqu'ici, faute de lois majeures, ces crispations à répétition restent sans grande conséquence. Mais l'automne "sera un moment de vérité", prévient Manfred Weber.

Car les premières lois de fond arrivent, dont une série de mesures de simplification de lois environnementales qui divisent l'hémicycle.

Gauche et centre redoutent que la droite et l'extrême droite se coordonnent pour enterrer plus largement des mesures écologiques adoptées lors du précédent mandat.

"Depuis un an, notre problème, c'est que le Parlement est introuvable. C'est une situation un peu visqueuse. Et on se sait pas trop comment ça va se décanter", témoigne un diplomate européen, anonymement.

Selon un haut fonctionnaire, "le risque ce n'est pas que la motion de censure passe cette fois, mais que tout se cristallise sur un texte qui provoque un blocage et disloque la majorité".

Début juillet, le Parlement européen avait largement repoussé une motion de censure d'extrême droite visant la cheffe de l'exécutif européen. Cet examen de trois motions de censure en quelques mois est inédit à Strasbourg.

Jamais, le Parlement européen n'a renversé une Commission à ce jour.

Avec cependant un cas particulier en 1999. Avant un vote perdu d'avance, la Commission européenne de l'époque, présidée par le Luxembourgeois Jacques Santer, avait démissionné à la suite d'un rapport accablant sur sa "lourde responsabilité" dans des affaires de fraude.