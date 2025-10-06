Vers un "Spotify" du matériel militaire ? Saab veut produire des armes sur abonnement

Le patron du groupe de défense fait valoir les avantages de ce modèle, qui permettrait d'affiner le niveau de capacité de production nécessaire.

Des avions JAS 39 Gripen, de Saab, en juillet 2025, dans le ciel colombien (illustration) ( AFP / JAIME SALDARRIAGA )

Le "réarmement" du Vieux Continent se fera t-il sur abonnenement? Le groupe de défense suédois Saab planche sur un modèle où la production d'armes répondrait aux besoins d'abonnés, afin de répondre plus précisément aux besoins européens de réarmement.

"Nous travaillons en étroite collaboration avec FMV (l'administration suédoise pour le matériel de défense, ndlr) pour mettre en place un service d'abonnement où nous recevons un paiement récurrent pour développer des systèmes technologiquement avancés, tels que des drones, en contrepartie de maintenir la capacité de production prête pour le moment où les systèmes seront effectivement nécessaires", a expliqué Micael Johansson, directeur-général du groupe, dans un entretien au journal danois Børsen , lundi 6 octobre.

Eviter la surproduction et l'obsolescence

L'abonnement proposé par Saab, qui fabrique le chasseur Gripen, des systèmes d'armes de combat et des sous-marins, serait construit sur un modèle similaire à celui du géant du streaming musical Spotify, suédois lui-aussi.

Dans un contexte de tensions et d'incertitudes géopolitiques, les Européens renforcent leurs capacités de défense et les groupes d'armement investissent énormément pour augmenter leur capacité de production. "Nous évitons de produire dès maintenant des systèmes qui pourraient s'avérer obsolètes en quelques années", a-t-il affirmé. Une éventuelle date de lancement de ce système n'a pas été annoncée