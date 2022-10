Motion de censure déposée par LFI, seule à gauche : la Nupes n'est "pas du tout" éclatée, assure Clémence Guetté

Clémence Guetté, députée du Val-de-Marne et vice-présidente du groupe LFI, à Paris le 15 juin 2022. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Après un nouveau 49.3 dégainé par le gouvernement sur le budget de la sécu, les députés RN a déposé une nouvelle motion de censure, de même que les élus LFI, mais cette fois-ci seuls à gauche.

La Nupes est-elle éclatée ? "Non, pas du tout", assure Clémence Guetté, députée du Val-de-Marne et vice-présidente du groupe LFI, sur l'antenne de France Info ce vendredi 28 octobre. "On est des blocs politiques différents. Face à une situation donnée, on agit différemment. Nous, on pense que ne pas déposer de motion de censure après un troisième 49.3 dans la semaine serait une erreur parce qu'on ne veut pas banaliser le fait que le gouvernement arrive et dit 'les textes vont passer tels quels'", a-t-elle expliqué.

Puis de rappeler : "C'est une troisième motion de censure après un 49.3 sur le PLFSS, ce qui n'était jamais arrivé dans la cinquième République. Pour nous, il ne faut absolument pas laisser passer."

Et si les députés LFI sont les seuls à avoir déposé cette motion de censure à gauche, ils ne seront pas les seuls à la soutenir. "Une bonne partie a déjà déclaré qu'ils allaient la voter. Je pense que c'est l'occasion pour nous de faire sortir ce qu'il se passe à l'Assemblée nationale, car ça peut paraître un peu abstrait, c'est une institution fermée. Il faut dire aux gens que là, le gouvernement n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, que toutes les oppositions, pour des raisons très différentes, s'opposent à ce projet de budget", a poursuivi Clémence Guetté, ajoutant que son parti "a été élu pour s'opposer à la politique d'Emmanuel Macron, on ne va pas commencer à se taire."

Troisième 49.3 en une semaine

Privée de majorité absolue, la locataire de Matignon a actionné mercredi soir, pour la troisième fois en une semaine, l'arme constitutionnelle du 49.3 qui permet de faire passer sans vote un texte de loi, sauf adoption d'une motion de censure.

En réponse aux deux premiers, sur les recettes du budget de l'Etat et de celui de la Sécu, l'alliance Nupes avait déposé deux motions. Mais même avant le vote, et avec un marathon budgétaire qui pourrait passer au total par une dizaine de 49.3 d'ici mi-décembre, leurs différences de stratégie se faisaient entendre : LFI favorable à des dépôts systématiques, le reste de la Nupes (socialistes, communistes, écologistes) beaucoup moins.

"Nous continuons d'être ulcérés par la pratique du 49.3 et l'ensemble de l'œuvre budgétaire (de l'exécutif) méritera de nouvelles motions. Pour autant, nous pensons que ce n'est pas le bon choix de banaliser les motions de censure", a déclaré à l'AFP le communiste Pierre Dharréville. Son groupe aurait "préféré aboutir à une stratégie partagée" à gauche mais "respecte" la décision de LFI et se dit "disposé à voter la motion".

Les motions devraient être débattues lundi. Elles n'ont cependant quasiment aucune chance de renverser le gouvernement. Le projet de budget 2023 de la Sécu sera considéré comme adopté en première lecture, et passera au Sénat.