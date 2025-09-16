Moscou teste des missiles de croisière lors des manoeuvres Zapad

Des bombardiers stratégiques russes Tu-160 ont effectué des missions d'entraînement au combat au-dessus de la mer de Barents et simulé des tirs de missiles de croisière, a annoncé mardi le ministère russe de la Défense, alors que la Russie et la Biélorussie concluent cinq jours d'exercices militaires conjoints baptisés Zapad (Ouest).

Ces manoeuvres, qui visent selon Moscou à tester la capacité opérationnelle des forces armées, interviennent quelques jours après que des forces polonaises et de l'Otan ont abattu des drones russes ayant pénétré l'espace aérien polonais.

Le ministère russe a précisé que les bombardiers, capables de transporter des armes nucléaires, ont survolé les eaux internationales de la mer de Barents, au nord de la Scandinavie, pendant environ quatre heures, escortés par des chasseurs MiG-31.

"Au cours de la mission d'entraînement, les équipages ont simulé des tirs tactiques de missiles de croisière aéroportés sur des cibles critiques d'un ennemi fictif", a indiqué le ministère.

Le ministre biélorusse de la Défense, Viktor Khrenin, devait assister mardi à un autre volet des exercices sur un terrain d'entraînement en Russie, selon son ministère, qui a précisé que cette phase se déroulerait dans des "conditions aussi proches que possible du combat".

La Biélorussie, alliée proche de la Russie, soutient la guerre menée par Moscou en Ukraine, sans toutefois y engager ses propres troupes.

Le président américain Donald Trump a récemment renforcé ses liens avec Alexandre Loukachenko, longtemps considéré comme un paria par les pays occidentaux. La semaine dernière, Washington a assoupli certaines sanctions contre Minsk en échange de la libération de 52 prisonniers, dont des opposants politiques.

Dans un signe de rapprochement, des officiers militaires américains ont assisté lundi à une partie des exercices Zapad en Biélorussie.

(Reportage Reuters; version française Nicolas Delame; édité par Augustin Turpin)