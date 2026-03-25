Moscou dit rester en contact avec les USA au sujet de l'Ukraine

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré mercredi que la Russie restait en contact avec les États-Unis au sujet d'un éventuel règlement de la situation en Ukraine et espère que Washington poursuivra ses efforts de médiation.

"Moscou continue d'entretenir des contacts avec les Américains par les canaux existants. Nous recevons des informations sur l'évolution de la situation. Nous saluons les efforts continus de la partie américaine pour créer les conditions nécessaires à un règlement de la question ukrainienne", a déclaré Dmitri Peskov, ajoutant que la Russie restait ouverte au dialogue.

Le journal économique russe Vedomosti rapporte mercredi, citant des sources, qu'une délégation de députés russes de la Douma d'État devrait prochainement se rendre aux États-Unis.

Commentant cette information, Dmitri Peskov a déclaré que le Kremlin était favorable à toute forme de dialogue avec Washington et que, si cette visite devait avoir lieu, elle serait dans l'intérêt des deux pays.

(Reportage de Dmitry Antonov, rédigé par Maxim Rodionov ; version française Coralie Lamarque, édité par Sophie Louet)