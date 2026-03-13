Moscou convoque les ambassadeurs français et britannique après une frappe ukrainienne

Le ministère russe des Affaires étrangères a dit vendredi avoir convoqué les ambassadeurs de France et de Grande-Bretagne pour protester contre une frappe menée par l'Ukraine cette semaine en territoire russe à l'aide de missiles "fabriqués par un consortium franco-britannique", allusion aux Scalp/Storm Shadow.

L'Ukraine a annoncé le 10 mars avoir utilisé ces armes pour frapper une usine de production de semi-conducteurs et de composants électroniques pour missiles dans la ville de Briansk.

Moscou considère cette frappe comme une provocation délibérée visant à faire dérailler le processus de règlement du conflit, a ajouté le ministère.

(Bureau de Reuters, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)