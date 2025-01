Moscardo va se refaire la cerise au Mondial U20

De quoi retrouver un temps de jeu qui lui fuit.

En novembre dernier, Gabriel Moscardo, prêté par le PSG à Reims pour s’acclimater à la Ligue 1 et grappiller des minutes de jeu, n’avait toujours pas disputé une minute de jeu en Champagne, faisant songer les dirigeants parisiens à casser le prêt avant de se raviser. Depuis, le milieu défensif de 19 ans a disputé trois petits bouts de matchs en championnat (Lyon, Lens et Strasbourg) et tout de même la majorité du 32 e de finale de Coupe de France, où il a marqué contre Mutzig (R1) et contribué à la qualification de son équipe (1-3).…

TJ pour SOFOOT.com