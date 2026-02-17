 Aller au contenu principal
Mort du militant et pasteur américain Jesse Jackson à l'âge de 84 ans
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 11:06

Le militant des droits civiques américain Jesse Jackson, pasteur baptiste proche de Martin Luther King, est mort à l'âge de 84 ans, annonce sa famille mardi dans un communiqué.

Il avait été candidat à l'investiture du Parti démocrate pour les élections présidentielles de 1984 et 1988, représentant l'aile progressiste.

"Notre père était un meneur au service des autres, non seulement de notre famille, mais aussi des opprimés, des sans-voix et des oubliés à travers le monde", a déclaré sa famille.

La maladie de Parkinson lui avait été diagnostiquée en 2017.

(Will Dunham à Washington avec Gursimran Kaur à Bangalore, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Kate Entringer)

1 commentaire

  • 12:19

    Un grand homme, assurément.

