Mort de Ramiro Valdés, un des derniers "héros" de la révolution cubaine

Ramiro Valdés, l'un des tout premiers collaborateurs de Fidel Castro, érigé dans son pays au rang de héros de la révolution cubaine, est décédé à l'âge de 94 ans, a annoncé dimanche le président Miguel Díaz-Canel sur les réseaux sociaux.

"Jusqu'à la victoire, toujours, commandant !", a écrit le chef de l'Etat, reprenant le slogan de la révolution de 1959.

Ramiro Valdés a exercé de hautes responsabilités gouvernementales et au sein du Bureau politique du Parti communiste cubain au pouvoir jusqu'en 2019.

Né le 28 avril 1932, il n'avait que 21 ans lorsqu'il a combattu aux côtés de Fidel Castro lors de l'assaut contre la caserne de Moncada, qui a marqué le début du soulèvement de 1953 contre le gouvernement de Fulgencio Batista.

Exilé avec Fidel Castro au Mexique, il faisait partie des 82 hommes qui ont pris la mer à bord du yacht Granma en direction de Cuba en 1956 pour relancer l'insurrection – et l'un des 12 à avoir survécu à cette opération.

Parmi eux figuraient Fidel Castro, décédé en 2016, son frère cadet Raúl, qui devint plus tard président et chef du Parti communiste, ainsi qu'Ernesto "Che" Guevara, le révolutionnaire argentin tué en Bolivie en 1967 alors qu'il tentait d'y déclencher une insurrection.

Ramiro Valdés a rejoint les frères Castro dans les montagnes de la Sierra Maestra, à l'est de Cuba, où il a secondé "Che" Guevara, notamment lors de la bataille décisive de Santa Clara qui a précipité la chute de Fulgencio Batista le 1er janvier 1959.

Il a mis en place les nouveaux services de sécurité de l'île communiste, avant d'occuper les fonctions de ministre de l'Intérieur, de vice-ministre de la Défense, de ministre de l'Information ou encore de vice-président.

Affublé de son éternel uniforme kaki et de sa barbichette à la Trotsky, il avait encore récemment été chargé de superviser la crise énergétique dans l'île et il apparaissait régulièrement aux côtés du président Díaz-Canel pour encourager les Cubains à éteindre les lumières, à réduire leur consommation et à maintenir leur ferveur "révolutionnaire".

"Nous ne pouvons pas oublier que nous en sommes arrivés là grâce à l'unité du peuple et à sa confiance dans la révolution", avait-il déclaré en 2014, lors du 61e anniversaire de l'attaque de la caserne de Moncada. "Nous devons préserver cette unité par-dessus tout, car nous sommes conscients que ce combat n'est pas terminé."

(Rédigé par Daniel Trotta et Dave Sherwood ; version française Tangi Salaün)