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Mort de Lionel Jospin : Emmanuel Macron salue un "grand destin français" porté par un "idéal de progrès"
information fournie par Boursorama avec Media Services 23/03/2026 à 14:43

L'ex-Premier ministre socialiste avait mené la "gauche plurielle" lors de son passage à Matignon de 1997 à 2002, avant son échec célèbre de l'élection présidentielle qui avait précipité la fin de son parcours politique.

Lionel Jospin, le 14 mai 2017, à Paris ( POOL / FRANCOIS MORI )

Lionel Jospin, le 14 mai 2017, à Paris ( POOL / FRANCOIS MORI )

"Un grand destin français". Emmanuel Macron a rendu hommage à l'ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin, décédé dimanche 22 mars. "Premier secrétaire du PS de François Mitterrand, ministre de l'Education nationale, Premier ministre, membre du Conseil constitutionnel. Par sa rigueur, son courage et son idéal de progrès, il incarnait une haute idée de la République", a déclaré lundi le chef de l'Etat dans une publication sur le réseau X.

Dans un communiqué, le président et son épouse Brigitte Macron ont aussi salué un "grand serviteur de l'Etat qui marqua durablement notre Histoire et changea la France". Ils ont adressé "à sa famille, à ses proches, à toutes celles et ceux qui l’aimaient leurs condoléances les plus sincères et l’hommage reconnaissant de la Nation", sans préciser à ce stade si un hommage national lui sera rendu.

Le Premier ministre du passage aux 35 heures

Chef du gouvernement et incarnation de la gauche plurielle, Lionel Jospin avait mené son action de Premier ministre porté par une conjoncture économique favorable, actant notamment la réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires. Il avait par ailleurs mené la mise en place de la couverture maladie universelle et d'un nouveau contrat d'union civile: le Pacs.

Candidat à l'Elysée en 2002, sa carrière politique s'était achevée par un échec retentissant au premier tour de l'élection présidentielle, marqué par l'accession de Jean-Marie Le Pen au second tour face à Jacques Chirac.

Emmanuel Macron

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