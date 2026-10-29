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Mort de l'acteur Patrick Stewart, connu pour ses rôles dans "Star Trek" et "X-Men"
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 21:53

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L'acteur britannique Patrick Stewart, venu du théâtre shakespearien avant d'acquérir une renommée mondiale pour ses rôles iconiques dans la série "Star Trek: the New Generation" et la saga cinématographique des "X-Men", est mort à l'âge de 86 ans.

Celui qui fut anobli en 2010 par la défunte reine Elisabeth II pour sa contribution aux arts dramatiques s'est éteint à son domicile de Los Angeles, ont dit ses proches sur les réseaux sociaux. Il était atteint de la maladie d'Alzheimer et de la maladie à corps de Lewy.

Né le 13 juillet 1940 à Mirfield dans le Yorkshire, dans le nord de l'Angleterre, dans une famille pauvre, Patrick Stewart s'était distingué sur les planches dès les années 1960 en tant que membre de la Royal Shakespeare Company.

Mais ce n'est qu'à 47 ans, lorsqu'il a été choisi pour incarner le rôle du capitaine Picard dans "Star Trek : The New Generation", avatar de la série de science-fiction des années 1960 diffusé de 1987 à 1994, puis celui du professeur Xavier dans "X-Men" qu'il a accédé à une notoriété internationale.

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

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